MI VS CSK : मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकला! चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये महत्वाचा बदल

MI VS CSK : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवार 23 एप्रिल रोजी हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस मुंबई इंडियन्सने जिंकला. चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 07:38 PM IST
Photo Credit - Social Media

MI VS CSK इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचा 33 वा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात खेळवला जाणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवार 23 एप्रिल रोजी हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस मुंबई इंडियन्सने जिंकला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला ज्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. 

चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल : 

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. यावेळी मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर चेन्नई सुपरकिंग्सने मात्र त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केला आहे. चेन्नईचा दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हा मागील अनेक दिवसांपासून दुखापतीमुळे सामन्यात खेळत नाहीये. मात्र त्याची दुखापत आता बरी होत आली असून प्रॅक्टिस सेशनमध्ये तो मैदानात दीर्घकाळ सराव करताना दिसला होता. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामन्यात तो खेळणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र या सामन्यात सुद्धा धोनीने आयपीएल 2026 मध्ये कमबॅक केलं नाही. याशिवाय कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने चेन्नईच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केला असून मॅट शॉर्ट ऐवजी प्रशांत वीरला संधी मिळाली आहे. 

हेही वाचा : IPL 2026 : आयुष म्हात्रेची रिप्लेसमेंट सापडली! 5 धावा देऊन 5 विकेट घेणारा मुंबईचा स्टार पालटणार चेन्नईचं नशीब

पॉईंट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी? 

आयपीएल 2026 चा पॉईंट्स टेबल पाहिला तर मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 4 सामने गमावले तर दोन सामन्यात विजय मिळवला. मुंबईचा नेट रन रेट सध्या +0.067 आहे. मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या सातव्या स्थानी आहे. तर चेन्नई सुपरकिंग्सने 6 पैकी 4 सामने गमावले असून दोन सामने जिंकले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सचा नेट रन रेट सध्या -0.780 आहे. चेन्नई सुपरकिंग्स आठव्या स्थानी आहे. 

चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11:

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, क्रिश भगत, एएम गझनफर, अश्वनी कुमार

मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 :

संजू सॅमसन (विकेटकिपर), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), सरफराज खान, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, मुकेश चौधरी

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

