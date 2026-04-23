MI VS CSK : मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकला! चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये महत्वाचा बदल

MI VS CSK : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचा 33 वा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात खेळवला जाणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवार 23 एप्रिल रोजी हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस मुंबई इंडियन्सने जिंकला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला ज्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. यावेळी मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर चेन्नई सुपरकिंग्सने मात्र त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केला आहे. चेन्नईचा दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हा मागील अनेक दिवसांपासून दुखापतीमुळे सामन्यात खेळत नाहीये. मात्र त्याची दुखापत आता बरी होत आली असून प्रॅक्टिस सेशनमध्ये तो मैदानात दीर्घकाळ सराव करताना दिसला होता. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामन्यात तो खेळणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र या सामन्यात सुद्धा धोनीने आयपीएल 2026 मध्ये कमबॅक केलं नाही. याशिवाय कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने चेन्नईच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केला असून मॅट शॉर्ट ऐवजी प्रशांत वीरला संधी मिळाली आहे.
आयपीएल 2026 चा पॉईंट्स टेबल पाहिला तर मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 4 सामने गमावले तर दोन सामन्यात विजय मिळवला. मुंबईचा नेट रन रेट सध्या +0.067 आहे. मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या सातव्या स्थानी आहे. तर चेन्नई सुपरकिंग्सने 6 पैकी 4 सामने गमावले असून दोन सामने जिंकले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सचा नेट रन रेट सध्या -0.780 आहे. चेन्नई सुपरकिंग्स आठव्या स्थानी आहे.
क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, क्रिश भगत, एएम गझनफर, अश्वनी कुमार
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), सरफराज खान, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, मुकेश चौधरी