MI VS CSK मध्ये आज रंगणार हायव्होल्टेज सामना, दोन्ही संघांच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार मोठे बदल?

MI VS CSK : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये 33 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (MI VS CSK) यांच्यात खेळवला जाणार आहे. गुरुवार 23 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यात आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी असलेले दोन्ही संघ सामोरासमोर येणार आहेत. मुंबई इंडियन्सने सोमवारी गुजरात टायटन्सला 99 धावांनी पराभूत करून सामना जिंकला आणि आयपीएल 2026 मध्ये जोरदार कमबॅक केलं. तर चेन्नई सुपरकिंग्सला रविवारी हैद्राबाद विरुद्ध झालेल्या सामन्यात पराभव मिळाला. तेव्हा गुरुवारी होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेईंग 11 कशी असणार याविषयी जाणून घेऊयात.
मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा याला 12 एप्रिल रोजी आरसीबी विरुद्ध सामन्यात हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळे तो मागील दोन सामने खेळू शकला नाही. मात्र चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुरुवारी होणाऱ्या सामन्यात त्याच्या कमबॅकची चर्चा आहे. तेव्हा त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळू शकते का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. मागच्या सामन्यात क्विंटन डी क्लॉकने रोहित शर्माला रिप्लेस केलं होतं, ज्यात त्याने शतक सुद्धा ठोकलं होतं. त्यामुळे चेन्नई विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून सलामी फलंदाजीसाठी कोण उतरणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तसेच विल जॅक्सची सुद्धा संघात एंट्री झालीये, तो सुद्धा मैदानात उतरतो का? हे पाहणं महत्वाचं असेल.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर एम एस धोनी वानखेडेवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात खेळण्यासाठी उतरू शकतो अशी दाट शक्यता आहे. एम एस धोनी मागील जवळपास दोन आठवडे आयपीएल सामन्यात खेळला नाही. त्याला क्लाफची दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो चेन्नईच्या प्लेईंग 11 चा भाग नव्हता. मात्र मुंबई इंडियन्स सामन्यात एम एस धोनी कमबॅक करणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे.
रोहित शर्मा/दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, क्रिश भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर.
संजू सॅमसन, रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, सरफराज खान, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकिपर)/प्रशांत वीर, नूर अहमद, जेमी ओव्हरटन, स्पेन्सर जॉन्सन/अकेल होसेन, अंशुल कंबोज.