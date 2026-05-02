MI VS CSK : दुखापतग्रस्त एम एस धोनी सामन्याच्यावेळी डग आउटमध्ये संघासोबत का दिसत नाही? समोर आलं कारण

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये शनिवार 2 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (MI VS CSK) यांच्यात सामना पार पडणार आहे. सीएसके संघाचं होमग्राउंड असलेल्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून या सामन्यात मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) चेन्नई सुपरकिंग्सकडून वानखेडेवर केलेल्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी मैदानात उतरेल. चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज खेळाडू एम एस धोनी (MS Dhoni) हा मागील काही आठवड्यांपासून दुखापतग्रस्त असल्याने प्लेईंग 11 मधून मैदानात खेळण्यासाठी उतरला नाहीये. तर मुंबई इंडियन्सचा दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा हा सुद्धा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे मागील काही सामान्यांपासून मैदानात उतरलेला नाही. मात्र तो डगआउटमध्ये बसून मुंबई इंडियन्सच्या इतर खेळाडूंना चिअर करताना दिसतो, पण एम एस धोनी असं का करत नाही? खेळत नसला तरी सामन्याच्यावेळी तो डग आउटमध्ये संघासोबत का दिसत नाही अशा प्रश्न त्याच्या अनेक चाहत्यांना पडतो. यामागचं नेमकं कारण सीएसकेच्या बॅटिंग कोचने सांगितलं आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा बॅटिंग कोच मायकेल हसी म्हणाला की, 'एम एस धोनी हा संघ भावना असलेला माणूस आहे. त्याला नेहमी संघाचं हित हवं असत आणि त्याला काळजी वाटते की जर तो खेळत नसताना सुद्धा डगआउटमध्ये किंवा मैदानात आला तर त्यामुळे खूप व्यत्यय येईल. साहजिकच कॅमेरे त्याच्यावर खूप रोखतील आणि प्रेक्षक त्याच्यासाठी जल्लोष करतील. त्यामुळे एम एस धोनीची खरंच इच्छा होती की संघाने फक्त आपापले काम करावे, आपापली जबाबदारी पार पाडावी'. या कारणामुळे एस एस धोनी हा प्लेईंग 11 मध्ये खेळत नसताना डगआउटमध्ये येणं टाळतो.
एम एस धोनी हा दुखापतीतून बरा होऊन मैदानात कधी येणार याची प्रतीक्षा मागील काही दिवसांपासून फॅन्समध्ये आहे. माजी क्रिकेटर आणि कॉमेंटेटर सुरेश रैनाना शुक्रवारी सांगितलं की धोनी हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध 2 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यात खेळू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार एम एस धोनी 2 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यात खेळणार की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय सामन्याचा टॉस होण्याच्या काही तासांपूर्वी जवळपास शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत घेईल.
चेन्नई सुपरकिंग्स आणि मुंबई इंडियन्स या दोघांची पॉईंट्स टेबलमधील स्थिती फारशी बरी नाही. मुंबई इंडियन्स सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 9 वर असून त्यांच्या खात्यात फक्त 4 पॉईंट्स आहेत. मुंबईने 8 पैकी फक्त 2 सामन्यात विजय मिळवलाय. त्यामुळे आता त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी पुढील सर्व सामने जिंकावे लागतील. तर चेन्नई सुपरकिंग्स पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी असून त्यांनी 8 पैकी 3 सामने जिंकलेत आणि त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स आहेत. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला सुद्धा उर्वरित जास्तीत जास्त सामने जिंकावे लागतील.