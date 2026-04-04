MI VS DC : मुंबई इंडियन्सचा दिल्लीकडून दारुण पराभव, 22 वर्षीय समीर रिझवीने MI च्या गोलंदाजांचा काढला घाम

MI VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये आठवा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून देखील विजयासाठी 163 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान दिल्ली कॅपिटल्सने 18.1 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं आणि आयपीएल 2026 मधील सलग दुसरा सामना जिंकला.
दिल्ली विरुद्ध मुंबई सामन्याच्या सुरुवातीला दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान मिळालं. दिल्ली कॅपिटल्सने मुंबई इंडियन्सच्या 6 विकेट घेतल्या. मुंबई इंडियन्सकडून सर्वाधिक धावा हा काळजीवाहू कर्णधार असलेल्या सूर्यकुमार यादवने केल्या. सूर्यकुमारला या सामन्यात त्याचा सूर सापडला आणि त्याने 51 धावांची खेळी केली. तर रोहित शर्माने 35 धावा केल्या. नमन धीरने 28, मिचेल सँटनरने 18, कॉर्बिन बॉशने 11 धावा केल्या. तर इतरांना दोन अंकी धावसंख्या करणं शक्य झालं नाही. मुंबई इंडियन्सने 162 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सकडून मुकेश कुमारने सर्वाधिक 2 तर लुंगी न्गिडीने, अक्षर पटेल, विप्राज निकम, टी नटराजन यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 163 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर त्यांच्या फलंदाजीची सुरुवात काहीशी खराब झाली. केएल राहुल आणि नितीश राणा या दोघांची विकेट स्वस्तात पडली. मात्र त्यानंतर पाथुम निस्संका आणि समीर रझीवी या दोघांनी दिल्लीसाठी जबरदस्त खेळी केली. पाथुम निस्संकाने 44 धावा केल्या तर समीर रिझवीने 90 धावा केल्या. तर डेव्हिड मिलरने 21 धावांची खेळी केली. समीर रिझवी या सामन्यात शतक पूर्ण करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र कॉर्बिन बॉशने त्याला बाद केलं. 18.1 ओव्हरमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने हा सामना जिंकला. मुंबई इंडियन्सकडून दीपक चहर, कॉर्बिन बॉश आणि मिचेल सँटनर या तिघांना विकेट मिळाल्या.