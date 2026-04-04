IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सने कॅप्टन बदलला, हार्दिक ऐवजी सूर्याला दिली संधी, मोठं कारण आलं समोर

MI VS DC : दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (MI VS DC) यांच्यात आयपीएल 2026 चा आठवा सामना खेळवला जातोय. या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्यांचा कर्णधार बदलला आहे. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व हे सूर्यकुमार यादवकडे देण्यात आलं असून हार्दिक पंड्या आजच्या सामन्यात उपलब्ध नसेल. दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली त्यामुळे मुंबई संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागणार आहे.
हार्दिक पंड्या हा आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघाचं नेतृत्व करतोय. मात्र दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध शनिवारी 4 एप्रिल रोजी होत असलेल्या सामन्यापूर्वी हार्दिक पंड्याची तब्येत बिघडली, त्यामुळे तो या सामन्यात खेळणार नाही. यामुळे संघातील दिग्गज क्रिकेटर सूर्यकुमार यादवकडे मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व सोपवण्यात आलंय. दोन्ही संघांचे कर्णधार सामन्यापूर्वी झालेल्या टॉससाठी मैदानात आले तेव्हा सूर्यकुमार यादवने हार्दिकच्या अनुपस्थितीचं कारण सांगितलं. सूर्यकुमार म्हणाला की, 'हार्दिकची तब्येत ठीक नाही, तो चांगला दिसत नाही, तो आजच्या सामन्यासाठी तंदुरुस्त नव्हता. म्हणून आज मी त्याच्या जागी आलो आहे'.
मुंबई इंडियन्सने त्यांचं होमग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना जिंकला. आयपीएलमध्ये तब्बल 14 वर्षांनी मुंबई इंडियन्सने प्रथमच सिजनमधील पहिला सामना जिंकला होता. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध 4 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये तीन बदल झाले आहेत. यात हार्दिक पंड्याच्या जागेवर दीपक चहरला स्थान मिळालं असून बोल्टीच्या ऐवजी कॉर्बिन बॉश याला संधी मिळाली आहे. तर अल्लाह गझनफर ऐवजी मिचेल सँटनरला संधी मिळाली आहे.
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह
केएल राहुल (विकेटकिपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार