IPL 2026 : रोहित शर्माने दिल्ली कॅपिटल्सचा केला पोपट, DRS वाया घालवला, नेमकं काय घडलं?

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचा आठवा सामना खेळवला जात असून यात मुंबईने देखील विजयासाठी 163 धावांचे आव्हान दिले. दरम्यान मुंबईची फलंदाजी सुरु असताना रोहितने दिल्लीचा एक डीआरएस वाया घालवला.   

पूजा पवार | Updated: Apr 4, 2026, 06:20 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये आठवा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (MI VS DC) यांच्यात खेळवला जात आहे. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जात असलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून 6 विकेट्स गमावून 162 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 163 धावांचे आव्हान दिले. मात्र यावेळी रोहित शर्माने हुशारीने आठव्या ओव्हरमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा एक डीआरएस वाया घालवला. रोहित शर्माने एक डाव रचला आणि त्यात दिल्ली कॅपिटल्स अलगद अडकली. 

नेमकं काय घडलं? 

आयपीएल 2026 मधील (IPL 2026) आठव्या सामन्यात रोहित शर्माने (Rohit Sharma) दिल्ली कॅपिटल्सचा एक डीआरएस वाया घालवला. त्याचं झालं असं की मुंबई इंडिअन्सची (Mumbai Indians) गोलंदाजी सुरु असताना कुलदीप यादव हा 9 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मैदानात आला. तेव्हा लेग साईडच्या बॉलवर रोहित शर्मा विरुद्ध किपर कॅचची अपील झाली. तेव्हा  अंपायर कुमार धर्मसेनाने नॉट आउट करार दिला. विकेटकिपर केएल राहुल सोबत कुलदीप यादवने जोरदार अपील केली. दरम्यान रोहित शर्मा हा पॅव्हेलिअनच्या दिशेने जाऊ लागला. तो काही पाऊल चालला आणि अंपायरने नॉट आउट दिल्यावर पुन्हा क्रीजवर परत आला. रोहितला पाहून दिल्लीच्या खेळाडूंना वाटलं की रोहित शर्माची बॅट किंवा ग्लब्सला बॉल लागला आहे. याचमुळे कर्णधार अक्षर पटेलने डीआरएस घेण्याचा निर्णय घेतला. अक्षरने डीआरएसचा इशारा दिला तेव्हा रोहितच्या चेहऱ्यावर हसू आले. जेव्हा रिप्ले समोर आला तेव्हा स्पष्ट झाले की बॉल रोहितच्या बॅटपासून खूप लांब होता. बॉल त्याच्या पॅडला लागून मग विकेटकिपरच्या हातात गेला. थर्ड अंपायरने रोहित शर्माला नॉट आउट घोषित केले आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा रिव्ह्यू खराब झाला. 

पुढच्या ओव्हरमध्ये बाद झाला रोहित : 

रोहित शर्मा खूप जास्तकाळ क्रीजवर टिकू शकला नाही. पुढच्याच ओव्हरला तो बाद झाला. रोहित शर्माने 26 बॉलमध्ये 35 धावांवर बाद झाला. अक्षर पटेलने नितीश राणाचा कॅच घेतला. 26 बॉलमध्ये रोहित शर्माने 5 चौकार आणि एक षटकार ठोकला. 9.3 व्या ओव्हरला रोहित शर्मा अक्षर पटेलच्या बॉलवर बाद झाला. रोहितने आयपीएलमध्ये 16.75 च्या सरासरीने आणि 87च्या स्ट्राइक रेटने केवळ 67 धावा केल्या आहेत.

हार्दिक पंड्याशिवाय मुंबई मैदानात : 

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या याची तब्येत ठीक नसल्याने तो दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादव हा मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करतोय. हार्दिकला दीपक चहरने रिप्लेस केलं आहे. तर बोल्टीच्या ऐवजी कॉर्बिन बॉश याला प्लेईंग ११ मध्ये संधी मिळाली आहे. तर अल्लाह गझनफर ऐवजी मिचेल सँटनरला याला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली आहे.  

मुंबई इंडियन्स प्लेईंग 11:

रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह

दिल्ली कॅपिटल्स प्लेईंग 11:

केएल राहुल (विकेटकिपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

