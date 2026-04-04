IPL 2026 : रोहित शर्माने दिल्ली कॅपिटल्सचा केला पोपट, DRS वाया घालवला, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये आठवा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (MI VS DC) यांच्यात खेळवला जात आहे. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जात असलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून 6 विकेट्स गमावून 162 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 163 धावांचे आव्हान दिले. मात्र यावेळी रोहित शर्माने हुशारीने आठव्या ओव्हरमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा एक डीआरएस वाया घालवला. रोहित शर्माने एक डाव रचला आणि त्यात दिल्ली कॅपिटल्स अलगद अडकली.
आयपीएल 2026 मधील (IPL 2026) आठव्या सामन्यात रोहित शर्माने (Rohit Sharma) दिल्ली कॅपिटल्सचा एक डीआरएस वाया घालवला. त्याचं झालं असं की मुंबई इंडिअन्सची (Mumbai Indians) गोलंदाजी सुरु असताना कुलदीप यादव हा 9 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मैदानात आला. तेव्हा लेग साईडच्या बॉलवर रोहित शर्मा विरुद्ध किपर कॅचची अपील झाली. तेव्हा अंपायर कुमार धर्मसेनाने नॉट आउट करार दिला. विकेटकिपर केएल राहुल सोबत कुलदीप यादवने जोरदार अपील केली. दरम्यान रोहित शर्मा हा पॅव्हेलिअनच्या दिशेने जाऊ लागला. तो काही पाऊल चालला आणि अंपायरने नॉट आउट दिल्यावर पुन्हा क्रीजवर परत आला. रोहितला पाहून दिल्लीच्या खेळाडूंना वाटलं की रोहित शर्माची बॅट किंवा ग्लब्सला बॉल लागला आहे. याचमुळे कर्णधार अक्षर पटेलने डीआरएस घेण्याचा निर्णय घेतला. अक्षरने डीआरएसचा इशारा दिला तेव्हा रोहितच्या चेहऱ्यावर हसू आले. जेव्हा रिप्ले समोर आला तेव्हा स्पष्ट झाले की बॉल रोहितच्या बॅटपासून खूप लांब होता. बॉल त्याच्या पॅडला लागून मग विकेटकिपरच्या हातात गेला. थर्ड अंपायरने रोहित शर्माला नॉट आउट घोषित केले आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा रिव्ह्यू खराब झाला.
रोहित शर्मा खूप जास्तकाळ क्रीजवर टिकू शकला नाही. पुढच्याच ओव्हरला तो बाद झाला. रोहित शर्माने 26 बॉलमध्ये 35 धावांवर बाद झाला. अक्षर पटेलने नितीश राणाचा कॅच घेतला. 26 बॉलमध्ये रोहित शर्माने 5 चौकार आणि एक षटकार ठोकला. 9.3 व्या ओव्हरला रोहित शर्मा अक्षर पटेलच्या बॉलवर बाद झाला. रोहितने आयपीएलमध्ये 16.75 च्या सरासरीने आणि 87च्या स्ट्राइक रेटने केवळ 67 धावा केल्या आहेत.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या याची तब्येत ठीक नसल्याने तो दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादव हा मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करतोय. हार्दिकला दीपक चहरने रिप्लेस केलं आहे. तर बोल्टीच्या ऐवजी कॉर्बिन बॉश याला प्लेईंग ११ मध्ये संधी मिळाली आहे. तर अल्लाह गझनफर ऐवजी मिचेल सँटनरला याला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली आहे.
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह
केएल राहुल (विकेटकिपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार