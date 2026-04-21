MI VS GT : कॅप्टन हार्दिकने तिलक वर्माला भर मैदानात सुनावलं, मग जे घडलं ते पाहून सर्वच हैराण, Video समोर

IPL 2026 MI VS GT : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज तिलक वर्माने नाबाद शतक ठोकून संघाला मोठी धावसंख्या करून दिली. मात्र यापूर्वी हार्दिक पंड्याचा तिलक वर्माला सुनावतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल  होत आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 21, 2026, 08:38 AM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 MI VS GT : आयपीएल 2026 मध्ये 30 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात पार पडला. हा सामना स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात खास सामन्यांपैकी एक ठरला जो पुढील अनेक वर्ष लक्षात ठेवला जाईल. मुंबई इंडियन्सने गुजरात संघाचं होम ग्राउंड असलेल्या अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामना 99 धावांनी जिंकला. गुजरातने सामन्याचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली होती. यावेळी मुंबई इंडियन्सची टॉप ऑर्डर गुजरातच्या गोलंदाजी समोर फ्लॉप ठरली, सर्वांना तेव्हा वाटत होतं की मुंबईचा संघ इथून स्वस्तात पॅव्हेलियनमध्ये परतेल, पण त्याच वेळी युवा स्टार क्रिकेटर तिलक वर्माने जबरदस्त शतक ठोकलं. हे त्याच्या आयपीएल करिअरमधील पहिलं शतक होतं. तिलकच्या शतकानंतर कर्णधार हार्दिक पंड्याचं सेलिब्रेशन पाहण्यासारखं होतं. मात्र या सेलिब्रेशनपूर्वी हार्दिकने मैदानात तिलक वर्माला सुनावलं होतं. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

नेमकं काय घडलं? 

तिलक वर्मा जेव्हा क्रीजवर आला तेव्हा मुंबई इंडियन्सची अवस्था खराब होती. 5.5 ओव्हरमध्ये मुंबईने 44 धावांवर तीन विकेट गमावल्या होत्या. त्यानंतर तिलक वर्मा मैदानात आला. सुरुवातीला तिलकला सेट होण्यासाठी वेळ गेला, मात्र त्याला लय मिळाली आणि त्याने पुढच्या 23 बॉलमध्ये सामन्याचं रुपडं पालटलं. तिलक वर्माने त्याच्या पहिल्या 22 बॉलमध्ये फक्त 19 धावा केल्या होत्या. परंतु कर्णधार हार्दिक पंड्याने पेप टाॅक केल्यावर 23 वर्षांच्या तिलक वर्मामध्ये जोश भरला. तिलक वर्माने यानंतर त्याच्या फलंदाजीत सुधारणा केली आणि ब्रेकनंतर प्रसिद्ध कृष्णाच्या पहिल्या तीन बॉलमध्ये 14 धावा केल्या. दरम्यान त्याने सकग तीन बॉलवर 6, 4, 4 धावा ठोकल्या. त्यानंतर तिलक वर्मा एवढ्यावरच थांबला नाही आणि तिलक वर्माने नाबाद शतक ठोकले. तिलकने 45 बॉलमध्ये 101 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 8 चौकार आणि 7 षटकार ठोकले. तिलक वर्माने 224.44 च्या स्ट्राईक रेटने गुजरात टायटन्सची धुलाई केली. 

मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या गुजरात टायटन्सला मुंबईच्या गोलंदाजांनी 15.5 ओव्हरमध्ये ऑलआउट केले. 

मुंबई इंडियन्सने घेतली मोठी झेप : 

आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये रविवारपर्यंत मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सर्वात तळाशी होता. रविवारी डबल हेडर सामन्यात केकेआर आणि सनरायजर्स हैदराबादने विजय मिळवला, ज्यामुळे 5 पैकी फक्त 1 सामना जिंकलेला मुंबईचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये दहाव्या स्थानी आला होता. मात्र सोमवारी गुजरातवर मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 2 सामने जिंकून 4 पॉईंट्स आणि +0.067 नेट रन रेट सह सातवं स्थान मिळवलं आहे. तर गुजरात टायटन्सकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 पॉईंट्स असल्याने ते सहाव्या स्थानी आहेत. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

