IPL 2026 : गुजरात विरुद्ध सामन्यात रोहित शर्मा खेळणार की नाही? तब्येतीबाबत स्वतः हेड कोचने दिली अपडेट

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) 30 वा सामना सोमवार 20 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (MI VS GT) यांच्यात खेळवला जाणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) संघ हा सीजनमधील दुसृया विजयाच्या प्रतीक्षेत असेल तर गुजरातचा संघ त्यांचा चौथा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. मुंबई इंडियन्सला मागील काही दिवसात दुखापतीचं ग्रहण लागलेलं आहे. 12 एप्रिल रोजी आरसीबी विरुद्ध मुंबई यांच्यात झालेल्या सामन्यादरम्यान स्टार फलंदाज रोहित शर्माला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो पंजाब किंग्स विरुद्धचा सामना सुद्धा खेळू शकला नाही. मात्र सोमवारी गुजरात विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात रोहित शर्मा फलंदाजी करताना दिसणार का? याबाबत प्रश्न आहे. रोहित शर्माच्या तब्येतीबाबत मुंबई इंडियन्सचा हेड कोच महेला जयवर्धनेने सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदे दरम्यान माहिती दिली.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सोमवारी मुंबई विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना रंगणार असल्याने दोन दिवसांपूर्वीच संपूर्ण मुंबई इंडियन्स संघ अहमदाबादला रवाना झाला होता. लागोपाठ चार सामन्यात पराभूत झालेल्या मुंबई इंडियन्स गुजरात विरुद्ध सामना जिंकून त्यांचा सीजनमधील दुसरा विजय मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोहित शर्मा आणि विल जॅक्स हे दोन्ही खेळाडू मागच्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग नव्हते. रोहित शर्मा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे तर विल जॅक्सची तब्येत ठीक नसल्याने ते पंजाब विरुद्ध सामना खेळू शकले नाहीत.
रविवारी गुजरात विरुद्ध मुंबई सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत हेड कोच महेला जयवर्धने याने सांगितले की, 'विल जॅक्स आता बरा आहे आणि तो लवकरच संघ जॉईन करेल. तर रोहित शर्मा अहमदाबादमध्ये नेट्समध्ये फलंदाजीचा सराव करत असून, वैद्यकीय पथक यांच्याकडून त्याची तपासणी सुरू आहे. रोहित शर्मा हा गुजरात विरुद्ध सामन्यात फलंदाजीसाठी मैदानात येईल याची शक्यता कमी आहे. मात्र त्याने फलंदाजीच्या सरावाला सुरुवात केली यामुळे तो आयपीएल 2026 मधील आगामी सामने खेळण्यासाठी लवकरच मैदानात येऊ शकतो.
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह.
शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, रशीद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.