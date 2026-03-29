20 वर्षांच्या गोलंदाजाचं मुंबई इंडियन्सकडून IPL मध्ये पदार्पण, कोण आहे अल्लाह गजनफर? पाकिस्तानच्या हल्ल्यानंतर केली होती पोस्ट

MI VS KKR : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात आयपीएल 2026 चा दुसरा सामना खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून अफगाणिस्तानचा 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर याला आयपीएलमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली. अल्लाह गजनफरचा आयपीएल टी 20 लीगमधील हा पाहिला सामना ठरला. तेव्हा अल्लाह गजनफर (Allah Ghazanfar) नेमका कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
20 वर्षांचा अल्लाह गजनफरने त्याच्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात ही वेगवान गोलंदाज म्हणून केली होती. मात्र नंतर त्याने स्पिन गोलंदाजी अवलंबली आणि त्यात तो अधिक निपुण झाला. अल्लाह गजनफर हा आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी जगभरातील बऱ्याच टी २० लीगमध्ये खेळला आहे. अल्लाह गजनफरने टी 20 लीगमध्ये कोलंबो स्ट्राइकर्स, अफगानिस्तान 'ए', टीम अबू धाबी, मुंबई इंडियंस, अबू धाबी नाइट राइडर्स, MI एमिरेट्स, डर्बीशायर, एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, सनराइजर्स ईस्टर्न केप आणि इतर अनेक संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. अफगाणिस्तानच्या युवा गोलंदाजाला मुंबई इंडियन्सकडून केकेआर विरुद्ध पदार्पणाची संधी मिळाली खरी, मात्र तो चांगली कामगिरी करू शकला नाही. त्याला एकही विकेट घेण्यात यश आलं नाही. ४ ओव्हर टाकून त्याने 51 धावा दिल्या .
आयपीएल 2026 सीजनची सुरुवात होण्यापूर्वी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील एका हॉस्पिटलला निशाणा बनवत त्यावर एअर स्ट्राईक केला होता. ज्यात अनेकजणांचा मृत्यू झाला. यावेळी क्रिकेटर अल्लाह गजनफरने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाचा सामान्य नागरिकांवर कसा परिणाम होतोय यावर बोलले होते. हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अल्लाह गझनफर म्हणाला होता की, हे एक असे ठिकाण होते जिथे अनेक लोक शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि आपले आयुष्य पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी गेले होते. ज्यांना उपचाराचा खर्च परवडत नव्हता, अशा अनेकांना या हॉस्पिटलमधून उपचारांसाठी मदत मिळत होती. अल्लाह गझनफरने या हल्ल्यामागील पाकिस्तानच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हणाले, 'त्यांना काय सिद्ध करायचे आहे हे मला माहीत नाही. पाकिस्तान नागरिकांना लक्ष्य करते आणि आम्ही ते अजिबात सहन करू शकत नाही. अफगाणिस्तानही ते सहन करू नये'.
मुंबई इंडियन्स प्लेईंग 11 : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकूर, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह