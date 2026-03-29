MI VS KKR : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून अफगाणिस्तानचा 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर याला आयपीएलमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली.  

पूजा पवार | Updated: Mar 29, 2026, 10:43 PM IST
20 वर्षांच्या गोलंदाजाचं मुंबई इंडियन्सकडून IPL मध्ये पदार्पण, कोण आहे अल्लाह गजनफर? पाकिस्तानच्या हल्ल्यानंतर केली होती पोस्ट
Photo Credit - Social Media

MI VS KKR : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात आयपीएल 2026 चा दुसरा सामना खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून अफगाणिस्तानचा 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर याला आयपीएलमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली. अल्लाह गजनफरचा आयपीएल टी 20 लीगमधील हा पाहिला सामना ठरला. तेव्हा अल्लाह गजनफर (Allah Ghazanfar) नेमका कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. 

कोण आहे अल्लाह गजनफर? 

20 वर्षांचा अल्लाह गजनफरने त्याच्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात ही वेगवान गोलंदाज म्हणून केली होती. मात्र नंतर त्याने स्पिन गोलंदाजी अवलंबली आणि त्यात तो अधिक निपुण झाला. अल्लाह गजनफर हा आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी जगभरातील बऱ्याच टी २० लीगमध्ये खेळला आहे. अल्लाह गजनफरने टी 20 लीगमध्ये कोलंबो स्ट्राइकर्स, अफगानिस्तान 'ए', टीम अबू धाबी, मुंबई इंडियंस, अबू धाबी नाइट राइडर्स, MI एमिरेट्स, डर्बीशायर, एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, सनराइजर्स ईस्टर्न केप आणि इतर अनेक संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. अफगाणिस्तानच्या युवा गोलंदाजाला मुंबई इंडियन्सकडून केकेआर विरुद्ध पदार्पणाची संधी मिळाली खरी, मात्र तो चांगली कामगिरी करू शकला नाही. त्याला एकही विकेट घेण्यात यश आलं नाही. ४ ओव्हर टाकून त्याने 51 धावा दिल्या . 

पाकिस्तानच्या एअर स्ट्राइकनंतर केली पोस्ट : 

आयपीएल 2026 सीजनची सुरुवात होण्यापूर्वी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील एका हॉस्पिटलला निशाणा बनवत त्यावर एअर स्ट्राईक केला होता. ज्यात अनेकजणांचा मृत्यू झाला. यावेळी क्रिकेटर अल्लाह गजनफरने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाचा सामान्य नागरिकांवर कसा परिणाम होतोय यावर बोलले होते. हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अल्लाह गझनफर म्हणाला होता की, हे एक असे ठिकाण होते जिथे अनेक लोक शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि आपले आयुष्य पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी गेले होते. ज्यांना उपचाराचा खर्च परवडत नव्हता, अशा अनेकांना या हॉस्पिटलमधून उपचारांसाठी मदत मिळत होती. अल्लाह गझनफरने या हल्ल्यामागील पाकिस्तानच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हणाले, 'त्यांना काय सिद्ध करायचे आहे हे मला माहीत नाही. पाकिस्तान नागरिकांना लक्ष्य करते आणि आम्ही ते अजिबात सहन करू शकत नाही. अफगाणिस्तानही ते सहन करू नये'.

मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 : 

मुंबई इंडियन्स प्लेईंग 11 : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकूर, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

