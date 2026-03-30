Video : MI च्या विजयानंतर हार्दीकच्या लेकासोबत मैदानाबाहेर आली माहिका; अचानकच का संतापली?

Mumbai Indians Hardik Pandya Mahika sharma : IPL 2026 ला मोठ्या दणक्यात सुरुवात झाली असून, यंदाच्या या स्पर्धेची सुरुवात मुंबई इंडियन्सच्यासंघासाठी अतिशय खास ठरली आहे. निमित्त ठरलं ते म्हणजे 14 वर्षांनंतर पहिल्याच सामन्यास संघाला मिळालेला विजय. कोलकाता नाईट रायडर्स संघासोबत झालेल्या या सामन्यात मुंबईचा संघ जिंकला. यावेळी सामन्यातील अनेक क्षण लक्ष वेधून गेले. त्यातही प्रामुख्यानं नजर रोखली ती म्हणजे MI चा कर्णधार हार्दीक पांड्या याची प्रेयसी माहिका शर्मा.
मागील काही सामने, मालिकांमध्ये हार्दीकसोबत माहिका सातत्यानं दिसत असून, त्याला कायमच साथ देताना दिसते. अशी ही माहिका आयपीएलच्या पहिल्या सामन्यावेळीसुद्धा मैदानात आली होती. यावेळी सामना संपल्यानंतर जेव्हा ती मैदानाबाहेर आली तेव्हा हार्दीकचा मुलगा अगस्त्यसुद्धा तिच्यासोबत होता. अगस्त्यचा हात धरूनच माहिका मैदानाबाहेर आली मात्र यावेळी समोर असणारी गर्दी आणि त्यातही पापाराझींनी घातलेला गराडा पाहून ती काहीशी चिडली. संतप्त स्वरातच, 'No Flash' असं म्हणत तिनं अगस्त्यचा चेहरा, त्याचे डोळे हातानं झाकले. खरंतर माहिकाचा हा संताप अगस्त्यच्या काळजीपोटी असल्याचच दिसून आलं.
छायाचित्रकारांची गर्दी आणि त्यांचं सततचं हाका मारणं पाहून, त्यांना दूर होण्याचं आवाहन तिनं केलं. 'तू ठिक आहेस ना?' असंच ती हार्दीकच्या लेकाला विचारताना दिसली आणि त्यानं नकारार्थी उत्तर देताच तिनं पुन्हा एकदा छायाचित्रकारांना दूर राहण्याचच आवाहन केलं आणि त्याला घेऊन ती कारमध्ये जाऊन बसली.
माहिकाचं मैदानाबाहेर येणं, सोबत हार्दीकचा मुलगा असणं, तिचं छायाचित्रकारांवर चिडणं यावर उजेड टाकणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर ज्या क्षणी व्हायरल झाले, तेव्हा नेटकऱ्यांनी माहिकाचं कौतुकच केलं. हार्दीकचं नताशाच्या मुलालाही तिनं लावलेली माया पाहून अनेकांनाच तिचं कौतुक वाटलं.
हार्दीक आणि माहिकाचं प्रेमप्रकरण, त्यांचं नातं सध्या सेलिब्रिटी विश्वात प्रचंड चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच हार्दीकनं माहिकाला 'मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास' (Mercedes-Benz V-Class) ही कार भेट दिली होती. तब्बल 1.7 कोटी रुपये इतकी प्रचंड किंमत असणारी ही कार माहिकासाठी सरप्राईजच होती.