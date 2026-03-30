  • Video : MI च्या विजयानंतर हार्दीकच्या लेकासोबत मैदानाबाहेर आली माहिका; अचानकच का संतापली?

Video : MI च्या विजयानंतर हार्दीकच्या लेकासोबत मैदानाबाहेर आली माहिका; अचानकच का संतापली?

Mumbai Indians Hardik Pandya Mahika sharma : यंदाच्या आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचा पहिलाच सामना मुंबईच्याच वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला. यावेळी संघाचा कर्णधार हार्दीक पांड्याची प्रेयसी, माहिका शर्मासुद्धा इथं हजर होती.   

सायली पाटील | Updated: Mar 30, 2026, 10:51 AM IST
Video : MI च्या विजयानंतर हार्दीकच्या लेकासोबत मैदानाबाहेर आली माहिका; अचानकच का संतापली?
Mumbai Indians Hardik Pandya Mahika sharma : IPL 2026 ला मोठ्या दणक्यात सुरुवात झाली असून, यंदाच्या या स्पर्धेची सुरुवात मुंबई इंडियन्सच्यासंघासाठी अतिशय खास ठरली आहे. निमित्त ठरलं ते म्हणजे 14 वर्षांनंतर पहिल्याच सामन्यास संघाला मिळालेला विजय. कोलकाता नाईट रायडर्स संघासोबत झालेल्या या सामन्यात मुंबईचा संघ जिंकला. यावेळी सामन्यातील अनेक क्षण लक्ष वेधून गेले. त्यातही प्रामुख्यानं नजर रोखली ती म्हणजे MI चा कर्णधार हार्दीक पांड्या याची प्रेयसी माहिका शर्मा. 

मागील काही सामने, मालिकांमध्ये हार्दीकसोबत माहिका सातत्यानं दिसत असून, त्याला कायमच साथ देताना दिसते. अशी ही माहिका आयपीएलच्या पहिल्या सामन्यावेळीसुद्धा मैदानात आली होती. यावेळी सामना संपल्यानंतर जेव्हा ती मैदानाबाहेर आली तेव्हा हार्दीकचा मुलगा अगस्त्यसुद्धा तिच्यासोबत होता. अगस्त्यचा हात धरूनच माहिका मैदानाबाहेर आली मात्र यावेळी समोर असणारी गर्दी आणि त्यातही पापाराझींनी घातलेला गराडा पाहून ती काहीशी चिडली. संतप्त स्वरातच, 'No Flash' असं म्हणत तिनं अगस्त्यचा चेहरा, त्याचे डोळे हातानं झाकले. खरंतर माहिकाचा हा संताप अगस्त्यच्या काळजीपोटी असल्याचच दिसून आलं. 

छायाचित्रकारांची गर्दी आणि त्यांचं सततचं हाका मारणं पाहून, त्यांना दूर होण्याचं आवाहन तिनं केलं. 'तू ठिक आहेस ना?' असंच ती हार्दीकच्या लेकाला विचारताना दिसली आणि त्यानं नकारार्थी उत्तर देताच तिनं पुन्हा एकदा छायाचित्रकारांना दूर राहण्याचच आवाहन केलं आणि त्याला घेऊन ती कारमध्ये जाऊन बसली. 

सोशल मीडियावर माहिकाचा व्हिडीओ व्हायरल 

माहिकाचं मैदानाबाहेर येणं, सोबत हार्दीकचा मुलगा असणं, तिचं छायाचित्रकारांवर चिडणं यावर उजेड टाकणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर ज्या क्षणी व्हायरल झाले, तेव्हा नेटकऱ्यांनी माहिकाचं कौतुकच केलं. हार्दीकचं नताशाच्या मुलालाही तिनं लावलेली माया पाहून अनेकांनाच तिचं कौतुक वाटलं. 

माहिकासाठी हार्दीकचं कोट्यवधींचं गिफ्ट... 

हार्दीक आणि माहिकाचं प्रेमप्रकरण, त्यांचं नातं सध्या सेलिब्रिटी विश्वात प्रचंड चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच हार्दीकनं माहिकाला 'मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास' (Mercedes-Benz V-Class) ही कार भेट दिली होती. तब्बल 1.7 कोटी रुपये इतकी प्रचंड किंमत असणारी ही कार माहिकासाठी सरप्राईजच होती. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

