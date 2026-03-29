IPL 2026 MI vs KKR Playing 11: केकेआरचा 33 चेंडूत शकत ठोकणारा तयार तर, एमआय 'या' दोन खेळाडूंशिवाय खेळणार? बघा प्लेइंग 11

IPL 2026 MI vs KKR Playing 11 Prediction: आयपीएलचा (IPL 2026) चा थरार 28 मार्च पासून सुरु झाला आहे. आज तो आणखीन रंगेल. स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच चाहत्यांना एक जबरदस्त सामना काळ बघायला मिळाला तसाच आजही एक सामना होणार आहे, ज्यात दोन यशस्वी आणि लोकप्रिय संघ आमनेसामने येणार आहेत. पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेली मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि तीन वेळा ट्रॉफी जिंकलेली कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) यांच्यातील ही लढत केवळ सामना नसून प्रतिष्ठेची भिडत मानली जात आहे. वानखेडे स्टेडियमवर होणारा हा सामना अनेक कारणांनी खास ठरणार आहे. एका बाजूला अनुभवी आणि स्टार खेळाडूंनी भरलेली मुंबईची टीम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला युवा आणि आक्रमक शैलीत खेळणारी कोलकात्याची टीम आहे. दोन्ही संघांचा हा हंगामातील पहिलाच सामना असल्यामुळे सुरुवातीलाच विजय मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. दोन्ही संघांचा हा या हंगामातील पहिलाच सामना असल्यामुळे उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आजची दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असेल याबद्दल जाणून घेऊयात...
मुंबई इंडियन्सचा संघ कागदावर मजबूत दिसत असला तरी पहिल्या सामन्यात त्यांना दोन परदेशी खेळाडूंची उणीव भासणार आहे. मिचेल सँटनर आणि विल जॅक्स हे अद्याप संघासोबत जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागी शेरफान रदरफोर्ड आणि अल्लाह गझनफर यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तरीही संघात रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा सारखे स्टार खेळाडू असल्याने त्यांची ताकद कमी होत नाही.
दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 35 सामने खेळले गेले असून त्यापैकी मुंबईने 24 सामने जिंकले आहेत, तर कोलकात्याने 11 विजय मिळवले आहेत. वानखेडे मैदानावर तर मुंबईचा दबदबा स्पष्ट दिसतो. येथे झालेल्या 12 सामन्यांपैकी 10 सामने मुंबईने जिंकले आहेत. त्यामुळे आकडेवारीनुसार मुंबईचे पारडे जड वाटत असले तरी टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणत्याही क्षणी सामना फिरू शकतो.
कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी मोठी ताकद ठरणार आहे फिन ऍलन. त्याने नुकत्याच एका मोठ्या सामन्यात केवळ 33 चेंडूत शतक झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्याच्या या स्फोटक फलंदाजीमुळे तो सामना एकहाती जिंकण्याची क्षमता ठेवतो. त्यामुळे मुंबईच्या गोलंदाजांसाठी तो मोठे आव्हान ठरणार आहे.
मुंबई इंडियन्स
रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर/मिचेल सॅन्टनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट
कोलकाता नाइट रायडर्स
अंगकृष रघुवंशी, फिन अॅलन (यष्टीरक्षक), कॅमरून ग्रीन, अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी
एकूणच, अनुभवसंपन्न मुंबई आणि आक्रमक कोलकाता यांच्यातील हा सामना अत्यंत रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. काही प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीतही मुंबई मजबूत दिसत असली तरी फिन अॅलनसारख्या स्फोटक फलंदाजामुळे कोलकाता कधीही सामना आपल्या बाजूला वळवू शकते.