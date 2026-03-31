IPL च्या इतिहासात पहिल्यांदाच बाप आणि लेकाची टीम समोरासमोर, 'या' दिवशी होणार सामना

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रीमंत टी20 लीगपैकी एक आहे. या स्पर्धेत भारतासह जगभरातील क्रिकेटर्स सहभागी होत असतात. मात्र यंदा आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये तुम्हाला असं काही पाहायला मिळणार जे या आधी आयपीएलमध्ये कधीही घडलेलं नाही. यापूर्वी आयपीएलमध्ये भावाभावांच्या, मित्रांच्या जोड्या विरुद्ध संघातून एकमेकांसमोर येऊन उभ्या ठाकल्या होत्या. आता आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) बाप लेकाचे संघ एकमेकांसमोर येऊन उभे ठाकणार आहेत. तेव्हा हा ऐतिहासिक सामना कधी रंगणार याविषयी जाणून गेहूयात.
सचिन तेंडुलकर आणि अर्जुन तेंडुलकर हे बाप लेक यंदा आयपीएलमध्ये वेगवेगळ्या संघांना सपोर्ट करत आहेत. आयपीएल 2025 पर्यंत दोघेही मुंबई इंडियन्स संघाशी जोडले होते. पण आयपीएल 2026 चं चित्र जरा वेगळं आहे. मुंबई इंडियन्सने शार्दूल ठाकूरला संघात घेण्यासाठी ऑलराऊंडर अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ सुपर जाएंट्ससोबत ट्रेड केलं. तर सचिन तेंडुलकर हा अजूनही मुंबई इंडियन्सचा मेंटॉर आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये सचिन आणि अर्जुन तेंडुलकर हे समोरासमोर येतील जेव्हा आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्स आणि मुंबई इंडियन्स या संघांचा सामना असेल. पण हा सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना एप्रिल महिला संपण्याची वाट पाहावी लागेल. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स हे पहिल्यांदा आयपीएलमध्ये 4 मे रोजी भिडणार आहेत. यादिवशी पहिल्यांदा आयपीएलमध्ये वडील आणि मुलगा हे दोन्ही समोरासमोर असतील. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
सचिन तेंडुलकर हा मुंबई इंडियन्सचा मेंटॉर आहे. सचिन मुंबई संघाला टिप्स देतो तसेच कुठे सुधारणा हवी आहे याबाबत मार्गदर्शन करतो. सचिन तेंडुलकर स्वतः आयपीएलमध्ये सुरुवातीचे सीजन मुंबई इंडियन्सकडून खेळला आहे. तर दुसरीकडे अर्जुन तेंडुलकर हा लखनऊ सुपर जाएंट्समध्ये ऑलराऊंडरची भूमिका बजावतो. यावेळी लखनऊ सोबत सरावादरम्यान अर्जुन तेंडुलकर चांगल्या फॉर्मात दिसला. 4 मे रोजी लखनऊ सुपर जाएंट्स मुंबई इंडियन्स सोबत भिडणार आहे. यात अर्जुन तेंडुलकरचा लखनऊच्या प्लेईंग 11 मध्ये समावेश असणार अशी शक्यता आहे.
अर्जुन तेंडुलकर हा यंदा लखनऊ सुपर जाएंट्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण करेल. यापूर्वी 2021 पासून तो मुंबई इंडियन्सचा भाग होता तर 2023 मध्ये त्याने केकेआर विरुद्ध मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्याने मुंबई इंडियन्स सोबत 5 आयपीएल सामने खेळले असून यात 3 विकेट घेतल्या होत्या.