MI VS PBKS : रोहित शर्माच्या जागी कोणाला मिळणार संधी? मुंबई इंडियन्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल

IPL 2026 MI VS PBKS : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर 16 एप्रिल रोजी आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (Mumbai Indians VS Punjab Kings) यांच्यात होणार आहे. हा सामना मुंबई इंडियन्सचा आणि पंजाब किंग्स या दोघांचा प्रत्येकी सध्याच्या सीजनमधील पाचवा सामना असेल. आतापर्यंत मुंबईने केकेआर विरुद्ध झालेला सीजनमधील पहिला सामना जिंकला, मात्र त्यानंतर त्यांना एकही सामना जिंकण्यात यश आलेले नाही. तर पंजाब किंग्सने 4 पैकी 3 सामने जिंकले असून 1 सामना हा पावसामुळे रद्द झाला होता. मुंबई इंडियन्सला आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतीचं ग्रहण सुद्धा लागलेलं आहे. अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतीमुळे संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला तर त्याऐवजी क्रिश भगत याची निवड मुंबई इंडियन्समध्ये करण्यात आली. तर आरसीबी विरुद्ध सामन्यात रोहित शर्माला सुद्धा दुखापत झाली होती, त्यामुळे गुरुवारी पंजाब किंग्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात तो प्लेईंग 11 चा भाग असणार नाही अशी माहिती काही मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय. तेव्हा रोहित ऐवजी मुंबईच्या प्लेईंग 11 मध्ये एका स्टार विकेटकिपर फलंदाजाला संधी दिली जाऊ शकते.
12 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना झाला होता. या सामन्यात रोहित शर्मा फलंदाजीसाठी मैदानात आला खरा पण काही ओव्हर्स खेळल्यावर तो रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानाबाहेर परतला. त्यानंतर पुन्हा मैदानात परतला नाही. रोहित शर्माला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असल्याचे नंतर मुंबईच्या खेळाडूंनी सांगितले. बुधवारी एनडीटिव्हीच्या रिपोर्टनुसार रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचे पुढील दोन सामने खेळणार नाही. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्याला पंजाब आणि पुढील 20 एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामना मुकावा लागू शकतो. तेव्हा पंजाब किंग्स विरुद्ध रोहित शर्मा ऐवजी प्लेईंग 11 मध्ये क्विंटन डिकॉकला सलामी फलंदाज म्हणून संधी मिळू शकते.
रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर आणि जसप्रीत बुमराह
इम्पॅक्ट प्लेअर : अश्विनी कुमार
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक आणि अर्शदीप सिंह
इम्पॅक्ट प्लेअर : युजवेंद्र चहल