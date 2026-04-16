  • MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्सला दुखापतींचं ग्रहण; रोहित शर्मासह अजून एक खेळाडू संघातून बाहेर, नेमकं काय झालंय?

MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्सला दुखापतींचं ग्रहण; रोहित शर्मासह अजून एक खेळाडू संघातून बाहेर, नेमकं काय झालंय?

MI VS PBKS IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात 16 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात मुंबईच्या प्लेईंग 11 मध्ये 2 मोठे बदल झाले. रोहित शर्मा हा दुखापतग्रस्त होताच मात्र अजून एका स्टार क्रिकेटरची तब्येत ठीक नसल्याने तो देखील पंजाब विरुद्ध सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग नाही.   

पूजा पवार | Updated: Apr 16, 2026, 08:03 PM IST
MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्सला दुखापतींचं ग्रहण; रोहित शर्मासह अजून एक खेळाडू संघातून बाहेर, नेमकं काय झालंय?
MI VS PBKS IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 16 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (MI VS PBKS) यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना रंगला असून या सामन्याचा टॉस पंजाब किंग्सने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावे लागले. यावेळी मुंबई इंडियन्सला दुखापतीचं ग्रहण लागल्याचं दिसलं. कर्णधार हार्दिक पंड्याने जेव्हा मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 जाहीर केली तेव्हा त्यात दोन मोठे बदल होते. रोहित शर्माला आरसीबी विरुद्ध सामन्यात हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती, तर विदेशी स्टार खेळाडू मिचेल सँटनर याची सुद्धा तब्येत ठीक नसल्याने तो प्लेईंग 11 चा भाग नाही. गुरुवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सने अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतग्रस्त असल्याने तो संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडत असल्याची माहिती दिली होती. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत एकूण 4 सामने खेळले असून यापैकी फक्त 1 सामना जिंकला आहे. मागच्या लागोपाठ तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय. अशा स्थितीत खेळाडूंच दुखापतीचं सत्र मुंबई इंडियन्सचं टेन्शन वाढवणार हे निश्चित आहे. 

काय म्हणाला हार्दिक पंड्या? 

कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस गमावल्यावर प्लेईंग 11 जाहीर केली. यावेळी त्याने रोहित शर्मा आणि मिचेल सँटनरबाबत बोलताना सांगितले की, 'रोहित शर्मा हा मागच्या सामन्यापासून बाहेर आहे. त्याची दुखापत बरी होऊन तो कसा आहे हे पाहण्यासाठी अजून काही सामने लागतील. तसेच मिचेल सँटनरची तब्येत सुद्धा ठीक नाही. त्यामुळे मिचेल सँटनरसुद्धा उपलब्ध नाही. त्यामुळे संघात दोन बदल आहे. रोहित शर्माच्या जागी क्विंटन डी कॉक तर मिचेल सँटनरच्या जागी मयंक रावत पदार्पण करत आहे. 

मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 :

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रायन रिकेल्टन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह

पंजाब किंग्सची प्लेईंग 11 :

प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), कूपर कोनोली, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

