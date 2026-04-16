MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्सला दुखापतींचं ग्रहण; रोहित शर्मासह अजून एक खेळाडू संघातून बाहेर, नेमकं काय झालंय?

MI VS PBKS IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 16 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (MI VS PBKS) यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना रंगला असून या सामन्याचा टॉस पंजाब किंग्सने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावे लागले. यावेळी मुंबई इंडियन्सला दुखापतीचं ग्रहण लागल्याचं दिसलं. कर्णधार हार्दिक पंड्याने जेव्हा मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 जाहीर केली तेव्हा त्यात दोन मोठे बदल होते. रोहित शर्माला आरसीबी विरुद्ध सामन्यात हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती, तर विदेशी स्टार खेळाडू मिचेल सँटनर याची सुद्धा तब्येत ठीक नसल्याने तो प्लेईंग 11 चा भाग नाही. गुरुवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सने अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतग्रस्त असल्याने तो संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडत असल्याची माहिती दिली होती. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत एकूण 4 सामने खेळले असून यापैकी फक्त 1 सामना जिंकला आहे. मागच्या लागोपाठ तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय. अशा स्थितीत खेळाडूंच दुखापतीचं सत्र मुंबई इंडियन्सचं टेन्शन वाढवणार हे निश्चित आहे.
कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस गमावल्यावर प्लेईंग 11 जाहीर केली. यावेळी त्याने रोहित शर्मा आणि मिचेल सँटनरबाबत बोलताना सांगितले की, 'रोहित शर्मा हा मागच्या सामन्यापासून बाहेर आहे. त्याची दुखापत बरी होऊन तो कसा आहे हे पाहण्यासाठी अजून काही सामने लागतील. तसेच मिचेल सँटनरची तब्येत सुद्धा ठीक नाही. त्यामुळे मिचेल सँटनरसुद्धा उपलब्ध नाही. त्यामुळे संघात दोन बदल आहे. रोहित शर्माच्या जागी क्विंटन डी कॉक तर मिचेल सँटनरच्या जागी मयंक रावत पदार्पण करत आहे.
क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रायन रिकेल्टन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह
प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), कूपर कोनोली, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल