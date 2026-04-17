Shreyas Iyer Catch MI vs PBKS IPL 2026: वानखेडेवर रंगलेल्या सामन्यात असा एक क्षण पाहायला मिळाला, ज्याने प्रेक्षकांना अक्षरशः थक्क करून सोडलं. हा खास क्षण गुरुवारी रंगलेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज या सामन्यात झाला. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात प्रेक्षकांना क्रिकेटमधील एक भन्नाट आणि अविश्वसनीय क्षण बघयाला मिळाला. श्रेयस अय्यर याने बाउंड्री लाईनवर अशी काही चपळाई दाखवत झेल पडकला की सगळेच हे पाहून अवाक झाले. एक क्षणाला मैदानावर काय घडलं हे काही क्षण कुणालाच कळलं नाही. पण रिप्ले पाहिल्यानंतर सगळ्यांनीच डोकं हलवत त्याच्या कमाल कौशल्याची दाद दिली.
आयपीएलच्या पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील हा सामना आधीपासूनच रंगतदार पद्धतीने सुरु होता. पण १८व्या षटकात घडलेली ही घटना सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरली. मार्को जॅन्सन गोलंदाजी करत होता आणि त्याच्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर हार्दिक पांड्याने मोठा षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू बॅटच्या खालच्या भागाला लागल्याने तो अपेक्षेइतका लांब गेला नाही. पण सगळ्यांना वाटलं हा नक्कीच सिक्सर आहे. पण घडलं मात्र भलतंच.
चेंडू सीमारेषेकडे झेपावत असताना श्रेयस अय्यर बाउंड्री लाईन अतिशय वेगाने धावत गेला. त्याने वेळ साधत अचूक अंदाज घेत हवेत उडी मारली आणि सीमारेषा ओलांडण्याच्या क्षणी चेंडू परत मैदानात ढकलला. हा क्षण असा होता की, जरा चूक झाली असती तर तो षटकार ठरला असता. पण अय्यरने अचूक नियंत्रण राखत चेंडू खेळात ठेवला. त्यानंतर योग्य ठिकाणी उभ्या असलेल्या झेवियर बार्टलेटने तो झेल सहज घेतला.
हा केवळ झेल नव्हता, तर एक उत्कृष्ट टीमवर्कचा नमुना होता. जरी अधिकृतरीत्या झेल बार्टलेटच्या नावावर नोंदवला गेला, तरी संपूर्ण स्टेडियमला माहिती होतं की या विकेटचा खरा हिरो अय्यरच होता.
SHREYAS IYER, WHAT HAVE YOU DONE!!
One of the best catches you would see in the #TATAIPL history
— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2026
या अप्रतिम क्षणानंतर काही काळ स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. मुंबई इंडियन्सच्या डगआउटमध्ये बसलेले रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांचे चेहरे बघण्यासारखे होते. दोघेही हा क्षण बघून पूर्णपणे थक्क झाले होते. त्यांच्या रिअॅक्शनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. स्वतः हार्दिक पांड्या सुद्धा आउट झाल्यानंतर काही क्षण गोंधळलेला दिसत होता.
Close View of Shreyas Iyer Catch
- look at that brown tshirt guy
— Jeet (@JeetN25) April 16, 2026
दरम्यान, मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी २० षटकांत ६ विकेट गमावत १९५ धावा केल्या. क्विंटन डी कॉक याने शानदार खेळी करत ६० चेंडूत नाबाद ११२ धावा केल्या आणि संघाला मजबूत धावसंख्या उभारून दिली. त्याला नामन धीर याने ३१ चेंडूत ५० धावा करत चांगली साथ दिली.
एकूणच पाहता, या सामन्यातील अय्यरचा झेल हा केवळ एक विकेट नव्हता. तो क्रिकेटमधील कौशल्य, अचूक टायमिंग, आणि मैदानावरील जागरूकतेचा उत्कृष्ट नमुना होता. अशा क्षणांमुळेच क्रिकेट हा खेळ अधिक रोमांचक आणि प्रेक्षकप्रिय ठरतो.