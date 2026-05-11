/Wide, No Ball, 6, Wicket, Run Out... लास्ट ओव्हरमध्ये ड्रामा; 10 बॉलच्या ओव्हरमुळे मुंबई IPL 2026 बाहेर | Video

IPL 2026 MI vs RCB Final Over Thriller: कमी धावसंख्या असलेले सामनेही रोमहर्षक असू शकतात याचा प्रत्यय रविवारी झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु सामन्यातून आला.
IPL 2026 MI vs RCB Final Over Thriller: मुंबई इंडियन्स आणि बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्स दरम्यान झालेल्या 54 व्या सामन्याचा निकाल शेवटच्या बॉलवर लागला आणि या निकालासहीत मुंबई इंडियन्सचं यंदाच्या पर्वातील आव्हान संपुष्टात आलं. 167 धावांचा पाठलाग करताना बंगळुरुच्या संघाची तारांबळ उडाली. मात्र शेवटच्या चेंडूवर मुंबईने केलेल्या ढिसाळ क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर बंगळुरुने निसटता विजय मिळवला. या सामन्यातील शेवटच्या ओव्हरमध्ये भन्नाट ड्रामा पाहायला मिळाला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये जवळपास सगळ्या गोष्टी झाल्या. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...
जसप्रीत बुमराहने 19 व्या ओव्हरमध्ये आरसीबीला विजयासाठी 12 बॉलमध्ये 18 धावा हव्या असतानाच केवळ तीन धावा दिल्या. त्यामुळे शेवटच्या ओव्हरमध्ये आरसीबीला विजयासाठी 6 बॉलमध्ये 15 धावांची गरज होती. मुंबईने राज बावा या तरुण खेळाडूला त्याच्या आयुष्यातील आयपीएलमधील पहिलीच ओव्हर टाकायला दिली आणि ती ही अगदी निर्णयाक ओव्हर!
सामन्यातील अंतिम ओव्हर टाकण्यासाठी राजला संधी देण्यात आली मात्र या ओव्हरमध्ये 15 धावा रोखता आल्या नाहीत. या ओव्हरमध्ये त्याने अनेक अतिरिक्त धावा केल्या. मात्र त्याने एक विकटेही घेतली. मात्र अतिरिक्त धावा देताना बावाने टाकलेले वाईड बॉल, नो बॉलमुळे ही ओव्हर 10 बॉलची झाली. या 10 बॉलमध्ये नेमकं काय घडलं? सामन्याची रंगत अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत टिकून ठेवणाऱ्या या ओव्हरमध्ये काय काय घडलं पाहूयात बॉल टू बॉल अपडेट...
पहिला बॉल - वाईड
पहिला बॉल - नो बॉल
पहिला बॉल - 1 रन
दुसरा बॉल - वाईड आणि एक रन धावून काढला
दुसरा बॉल - शून्य रन (याच बॉलला मारीओ शेफर्डची बॅट तुटली)
तिसरा बॉल - मारीओ शेफर्ड चौकार मान्याच्या नादात झेलबाद झाला.
चौथा बॉल - अधिक उंचीवरुन बॉल टाकल्याने वाईड
चौथा बॉल - षटकार
पाचवा बॉल - एक रन
सहावा बॉल - दोन रन
A wrong throw at one end, and Mumbai Indians lost the match. At the bowling end, if this fielder had thrown the ball, the batsman could have been easily run out.
आरसीबीच्या या विजयासहीत मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएलच्या प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर पडला असून लखनऊन सुपर जायंट्सच्या संघानंतर स्पर्धेतून बाहेर पडणारा हा यंदाच्या पर्वातील दुसरा संघ ठरला आहे. दुसरीकडे आरसीबीने थेट पहिल्या स्थानावर झेप घेतली असून त्यांचा फ्लेऑफसाठीचा मार्ग अधिक सुखकर झाला आहे. या सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मासारखे वरिष्ठ खेळाडू मैदानामध्येच नाराज असल्याचं दिसून आले.