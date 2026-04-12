MI VS RCB : हार्दिक पंड्याला सामना सुरु असताना आली चक्कर, सामना थांबला, प्रेक्षकांची धाकधूक वाढली

MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) 20 वा सामना हा रविवारी 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Mumbai Indians VS Royal Challengers Bengluru) यांच्यात खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्याचा टॉस मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या आरसीबीच्या फलंदाजांनी वानखेडेवर तुफान फटकेबाजी करून तब्बल 240 धावा केल्या. यादरम्यान त्यांनी मुंबईच्या गोलंदाजांना त्यांच्याच मैदानावर सळो की पळो करून सोडलं. यावेळी गोलंदाजी करत असताना हार्दिक पंड्याला (Hardik Pandya) चक्कर आली आणि तो एकदम जमिनीवर बसला. कर्णधार हार्दिकला नेमकं काय झालं? याची चिंता प्रेक्षकांना सर्वांनाच वाटू लागली होती.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे फलंदाज मैदानात तुफान फटकेबाजी करत होते. मुंबई इंडियन्सला आरसीबीची पहिली विकेट घेण्यासाठी खूप काळ वाट पाहावी लागली. त्यांना 11 व्या ओव्हरला पहिली विकेट मिळाली. आरसीबीचा स्कोअर 120 धावा असताना मुंबईला शार्दूल ठाकूरने फलंदाज फिलिप सॉल्टची विकेट मिळवून दिली. त्यानंतर हार्दिक पंड्याने 15 व्या ओव्हरला विराट कोहलीची विकेट घेतली. त्यानंतर 15.6 ओव्हरला रजत पाटीदारची विकेट गेली. मुंबई इंडियन्स आरसीबीच्या विकेट्स घेण्यात स्ट्रगल करत असतानाच इनिंगची 18वी ओव्हर टाकण्याकरता कर्णधार हार्दिक पंड्या आला. यावेळी हार्दिकने ओव्हरचा पहिला बॉल टाकला आणि तो अचानक मैदानात खाली बसला. हार्दिक अचानक जमिनीवर बसल्याने त्याला नेमकं काय झालंय हे प्रेक्षकांना कळेना. मिळालेल्या माहितीनुसार हार्दिक पंड्याला यावेळी डिहायड्रेशनचा त्रास झाला आणि त्यामुळे त्याला थोडी चक्कर येत होती. तात्काळ फिजिओला बोलवण्यात आलं आणि थोडावेळ खेळ थांबवण्यात आला. वानखेडे येथील दमट हवामानाचा परिणाम जाणवत असल्याने हार्दिकला त्याचा त्रास झाला आणि डिहायड्रेशनमुळे त्याला थोडी चक्कर आली होती. फिजिओनी त्याची तपासणी केल्यावर आणि एनर्जी ड्रिंक प्यायल्यावर हार्दिकला थोडं ठीक वाटलं आणि मग सामना पुन्हा सुरु करण्यात आला.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 240 धावा केल्या. यावेळी त्यांनी फक्त 4 विकेट्स गमावल्या. आरसीबीकडून मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सर्वाधिक 78 धावा या फिलिप सॉल्टने ठोकल्या. त्याने 6 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. यावेळी विराट कोहलीने 50, रजत पाटीदारने 53, टीम डेव्हिडने 34, जितेश शर्माने 10 धावा केल्या.
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेव्हिड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, सुयश शर्मा