आशा भोसलेंना MI vs RCB सामन्यादरम्यान वाहण्यात आली श्रद्धांजली, खेळाडूंनी हातांवर बांधली काळी पट्टी

MI VS RCB : आयपीएल 2026 चा 20 वा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात पार पडला. मुंबईचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर रविवारी पार पडलेल्या या सामन्यादरम्यान दिवंगत जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांना आदरांजली वाहण्यात आली. सामना सुरु होण्यापूर्वी एक मिनिटांचं मौन राखण्यात आलं. यानंतर दोन्ही संघाचे खेळाडू मैदानात उतरले.
12 एप्रिल रोजी रविवारी जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन झालं. त्या 92 वर्षांच्या होत्या. शनिवारी त्यांना श्वास घेण्यास त्रास, थकवा असा त्रास समजल्यावर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले. त्यानंतर मल्टी-ऑर्गन फेल्युअरमुळे त्यांचं निधन झालं. त्यांनी मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात शेवटचा श्वास घेतला. आशा भोसले यांची कारकीर्द ८ दशकांहून अधिक होती. आशा भोसले यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 20 हून अधिक भाषांमध्ये 12 हजार गाणी गायली आहेत.
मुंबई इंडियन्सने जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. तसेच आरसीबीचा विराट कोहली याने देखील इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करून लिहिले की, 'ईश्वर तुमच्या आत्म्याला शांती देओ, आशा भोसले जी'. तुमच्या आवाजाने लाखो लोकांच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे आणि तो आमच्या हृदयात सदैव जिवंत राहील. ओम शांति'. मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात झालेला टॉस मुंबई इंडियन्सने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. सामना सुरु होण्यापूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी १ मिनिटांचं मौन बाळगलं आणि श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तर सामन्याच्या सुरुवातीला वानखेडे स्टेडियमवर आशा भोसले यांच्या स्मृतीनिमित्त त्यांनी गायलेली गाणी वाजवण्यात आली.
A moment of silence at Wankhede as we remember and pay tribute to the legendary Asha Bhosle Tai.
Our players are wearing black armbands as a mark of respect. pic.twitter.com/YyHUYd8EY5
Mumbai Indians (mipaltan) April 12, 2026
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेव्हिड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, सुयश शर्मा