/मुंबई इंडियन्ससाठी करो वा मरोचा सामना, RCB विरुद्ध कशी असेल मुंबईची प्लेईंग 11? कोण करणार नेतृत्व?

IPL 2026 MI VS RCB Playing 11 Prediction : इंडियन प्रीमियर लीगचा 54 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात होणार आहे. हा सामना 10 मे रोजी रविवारी रायपूरच्या स्टेडियमवर पार पडणार असून या सामन्यात विजय मिळवणं मुंबई आणि आरसीबी या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचं ठरेल. तर मुंबई इंडियन्ससाठी आरसीबी विरुद्ध हा सामना करो वा मरो चा असणार आहे. कारण या सामन्यात मुंबई जिंकली तरच त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान कायम राहू शकेल. अन्यथा त्यांचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल. तेव्हा या महत्वपूर्ण सामन्यासाठी मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 कशी असू शकते याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2026 मध्ये 4 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात हार्दिक पंड्याची तब्येत ठीक नसल्याने सूर्यकुमार यादवने संघाचं नेतृत्व केलं होतं. रविवारी रायपूर येथे होणाऱ्या सामन्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या हा संघासोबत आहे. परंतु मेडिकल टिमकडून त्याच्या फिटनेस विषयी अपडेट मिळाल्यावर तो आरसीबी विरुद्ध सामन्यात खेळणार की नाही हे ठरेल. तर सूर्यकुमार यादव सुद्धा थेट रविवारी रायपूरला पोहोचणार आहे, त्यामुळे तो संध्याकाळच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. जर हार्दिक फिटनेसमुळे खेळू शकला नाही तर लखनऊ प्रमाणे आरसीबी विरुद्ध सामन्यात सुद्धा सूर्यकुमार यादव हाच संघाचं नेतृत्व करेल. जर हार्दिक पंड्या हा फिटनेसच्या कारणामुळे प्लेईंग 11 मधून खेळू शकला नाही तर त्याच्या ऐवजी शेर्फेन रदरफोर्डला संधी मिळू शकते.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सध्या १२ पॉईंट्स आणि +1.234 च्या नेट रन रेट सह चौथ्या स्थानी आहे. त्यांनी आतापर्यंत १० सामने खेळले असून यापैकी ६ सामन्यात त्यांनी विजय मिळवला आहे. तर मुंबई इंडियन्सने १० सामन्यात फक्त ३ विजय मिळवल्यामुळे ते नवव्या स्थानी आहेत. त्यांच्या खात्यात सध्या ६ पॉईंट्स असून नेट रन रेट हा -0.649 आहे.
रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पंड्या/शेर्फेन रदरफोर्ड, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर, शार्दुल ठाकूर.
जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, रोमॅरियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिक सलाम दा.