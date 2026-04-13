MI VS RCB : टिम डेविडने नियम मोडला, 'कुछ तो गडबड है' म्हणत स्वतःच बॉल चेक करू लागला, अंपायरशी घातला वाद

IPL 2026 MI VS RCB Tim David Ball Checking Viral Video : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीच्या संघाने विजय मिळवला आणि मुंबईला 18 धावांनी पराभूत केलं. या सामन्यादरम्यान असं काही झालं ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. आरसीबीचा स्टार फलंदाज टिम डेविडने अंपायर सोबत असं काही केलं ज्याचा सध्या विरोध होतोय. डेव्हिडच्या या कृतीला आयपीएलमधील नियमांचं उल्लंघन समजलं जात आहे. यामुळे टीम डेव्हिड (Tim David) विरुद्ध बोर्ड कठोर कारवाई सुद्धा करू शकतं.
आयपीएल 2026 च्या या सामन्यात आरसीबीचा संघ फलंदाजी करत होता तेव्हा त्यांना बॉलच्या कंडिशनमध्ये काही कमतरता असल्याचे दिसून आले. अशातच अम्पायरची जबाबदारी असते की त्यांनी बॉलला चेक करावं आणि निर्णय घ्यावा की बॉल बदलण्यात यावा की नाही. मात्र या सामन्यात उलटच झालं. टीम डेव्हिड तिथे पोहोचला आणि बॉल हवेत उडून चेक करू लागला. प्रकरण तेव्हा बिघडलं जेव्हा अंपायरने वारंवार टीम डेव्हिडकडे असलेला बॉल देण्यास सांगितलं पण टीम डेव्हिड फक्त अंपायरला बॉल बदलण्याची विनंती करत होता. कोणताही खेळाडू सामना सुरु असताना अंपायरच्या कामात अडचण आणत असेल तर ते नियमांच्या विरुद्ध आहे, आणि यासाठी त्याला कारवाईला सुद्धा समोरं जावं लागू शकतं.
Casual inspection from Tim David after absolute destruction IPLRivalryWeek 2026 MIvRCB | LIVE NOW https://t.co/gLbf9ggQbu | TATAIPL pic.twitter.com/OumaLMDlYF
Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी करून एक खूप मोठा स्कोअर उभा केला. संघाने 20 ओव्हरमध्ये मुंबईच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि फक्त ४ विकेट गमावून तब्बल २४० धावा केल्या. यात फिलिप सॉल्टने 36 बॉलमध्ये 78 धावा केल्या. विराट कोहलीने यात त्यांनी खूप साथ दिली. विराट कोहलीने 38 बॉलमध्ये 50 धावांची खेळी केली. रजत पाटीदार फक्त 20 बॉलमध्ये 53 धावा केल्या. त्यानंतर टिम डेविडने 16 बॉलमध्ये 34 धावांची खेळी केली.