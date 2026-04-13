MI VS RCB : टिम डेविडने नियम मोडला, 'कुछ तो गडबड है' म्हणत स्वतःच बॉल चेक करू लागला, अंपायरशी घातला वाद

Tim David MI VS RCB Yerterday Match: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध आरसीबी यांच्यात रविवारी झालेल्या सामन्यात आरसीबीचा कर्णधार टिम डेविडने बॉलवर संशय व्यक्त करत तो स्वतः तपासला. अंपायरने वारंवार सांगून सुद्धा डेविड बॉल परत करत नव्हता. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Apr 13, 2026, 05:27 PM IST
IPL 2026 MI VS RCB Tim David Ball Checking Viral Video : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीच्या संघाने विजय मिळवला आणि मुंबईला 18 धावांनी पराभूत केलं. या सामन्यादरम्यान असं काही झालं ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. आरसीबीचा स्टार फलंदाज टिम डेविडने अंपायर सोबत असं काही केलं ज्याचा सध्या विरोध होतोय. डेव्हिडच्या या कृतीला आयपीएलमधील नियमांचं उल्लंघन समजलं जात आहे. यामुळे टीम डेव्हिड (Tim David) विरुद्ध बोर्ड कठोर कारवाई सुद्धा करू शकतं. 

अंपायरने मागितल्यावर सुद्धा नाही दिला बॉल :

आयपीएल 2026 च्या या सामन्यात आरसीबीचा संघ फलंदाजी करत होता तेव्हा त्यांना बॉलच्या कंडिशनमध्ये काही कमतरता असल्याचे दिसून आले. अशातच अम्पायरची जबाबदारी असते की त्यांनी बॉलला चेक करावं आणि निर्णय घ्यावा की बॉल बदलण्यात यावा की नाही. मात्र या सामन्यात उलटच झालं. टीम डेव्हिड तिथे पोहोचला आणि बॉल हवेत उडून चेक करू लागला. प्रकरण तेव्हा बिघडलं जेव्हा अंपायरने वारंवार टीम डेव्हिडकडे असलेला बॉल देण्यास सांगितलं पण टीम डेव्हिड फक्त अंपायरला बॉल बदलण्याची विनंती करत होता. कोणताही खेळाडू सामना सुरु असताना अंपायरच्या कामात अडचण आणत असेल तर ते नियमांच्या विरुद्ध आहे, आणि यासाठी त्याला कारवाईला सुद्धा समोरं जावं लागू शकतं. 

पाहा व्हिडीओ :

आरसीबीने उभा केला 240 धावांचा डोंगर : 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी करून एक खूप मोठा स्कोअर उभा केला. संघाने 20 ओव्हरमध्ये मुंबईच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि फक्त ४ विकेट गमावून तब्बल २४० धावा केल्या. यात फिलिप सॉल्टने 36 बॉलमध्ये 78 धावा केल्या. विराट कोहलीने यात त्यांनी खूप साथ दिली. विराट कोहलीने 38 बॉलमध्ये 50 धावांची खेळी केली. रजत पाटीदार फक्त 20 बॉलमध्ये 53 धावा केल्या. त्यानंतर टिम डेविडने 16 बॉलमध्ये 34 धावांची खेळी केली. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

