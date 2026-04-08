MI VS RR : यशस्वी - वैभवच्या वादळाचा मुंबई इंडियन्सला धक्का, विजयाची हॅट्रिक लावून राजस्थान नंबर 1

MI VS RR IPL 2026: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात मंगळवारी आयपीएल 2026 चा 13 वा सामना पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने 27 धावांनी विजय मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 चं स्थान मिळवलं.   

पूजा पवार | Updated: Apr 8, 2026, 02:38 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

MI VS RR : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (MI VS RR) यांच्यात आयपीएल 2026 चा 13 वा सामना पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने 27 धावांनी विजय मिळवून सामना जिंकला. यासोबतच राजस्थान रॉयल्सने या सीजनमध्ये विजयाची हॅट्रिक लावली. मुंबई इंडियन्सला पराभूत करून राजस्थान रॉयल्सने पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर उडी मारली. तर दुसऱ्या पराभवामुळे हार्दिक पंड्याचा संघ आता सातव्या स्थानी पोहोचला आहे. गुवाहाटीच्या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर सामना पावसामुळे खूप उशिराने सुरु केला. सामन्याचा पहिला बॉल रात्री 10 वाजून 10 मिनिटांनी टाकण्यात आला. यादरम्यान प्रत्येकी 11 ओव्हर्सचा खेळ खेळण्यात आला. यात तीन विकेट गमावून 150 धावा राजस्थान रॉयल्सने केल्या. ज्यात यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी या दोघांनी 5 ओव्हर्स मध्ये 80 धावांची खेळी केली.  

वैभव - जयस्वालने पाडला धावांचा पाऊस : 

वैभव सूर्यवंशीने 14 बॉलमध्ये 5 सिक्स आणि 1 चौकार यांच्यासह 39 धावांची कामगिरी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर आलेला ध्रुव जुरेलने 2 धावा करून बाद झाला. कर्णधार रियान परागने 10 बॉलमध्ये 3 बाउंड्री ठोकून 20 धावा केल्या आणि तो बाद झाला. त्यानंतर जयस्वालने शिमरन हेटमायर सोबत चौथ्या विकेटसाठी 13 बॉलमध्ये 29 धावांची चांगली पार्टनरशिप केली ज्यामुळे स्कोअर 3 विकेट गमावून 150 धावांवर पोहोचला. जयस्वाल 32 बॉलमध्ये 4 सिक्स आणि 10 चौकार मारून 77 धावा बनवून नाबाद राहिला. तर हेटमायरने 7 बॉलमध्ये 6 धावा केल्या. तर मुंबई इंडियन्सने 21 धावा देऊन गजनफरने 2 विकेट काढल्या, ज्यात शार्दूल ठाकूरने 1 विकेट काढली. 

मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी गडगडली : 

मुंबई इंडियन्सने 11 ओव्हर्समध्ये 9 विकेट गमावून 123 धावाच करू शकली. तर राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी सुद्धा चांगली पाहायला मिळाली. मुंबई इंडियन्सची सुरुवात सुद्धा खराब राहिली आणि एका पाठोपाठ एक त्यांच्या विकेट पडल्या. संघाने आपल्या डावाच्या पहिल्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर रायन रिकेल्टनची (8) विकेट गमावली. त्यावेळी संघाने फक्त 10 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर रोहित शर्माने (5) सूर्यकुमार यादवच्या (6) दुसऱ्या विकेटमध्ये 10 धावा जोडल्या. संघाने नियमित अंतराने विकेट गमावल्या. मुंबई इंडियन्सच्या 46 धावांच्या स्कोअरवर 5 विकेट पडल्या. इथून शेरफन रदरफोर्डने नमन धीर सोबत 6 विकेटसाठी 17 धावात 47 धावा केल्या आणि संघाला 93 धावांपर्यंत पोहोचवले. मात्र पार्टनरशिप तुटताच नमन धीर आणि रदरफोर्डने प्रत्येकी 25 - 25 धावा केल्या. पण ते संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाही. राजस्थानकडून नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर जोफ्रा आर्चर आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी 1 विकेट मिळवली.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

