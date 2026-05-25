/MI VS RR : आउट समजून जडेजाला चिडवत होता शार्दूल ठाकूर, तेवढ्यात नो बॉलचा सायरन वाजला, रवींद्र जडेजाने घेतली मजा, पाहा Video

IPL 2026 MI VS RR : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 69 वा सामना हा 24 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (MI VS RR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात वानखेडे स्टेडियमवर राजस्थानने मुंबईचा 30 धावांनी पराभव केला. या पराभवामुळे मुंबई स्पर्धेतून बाहेर पडली तर राजस्थान रॉयल्सने 16 पॉईंट्ससह प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय केलं. या सामन्यादरम्यान राजस्थानचा खेळाडू रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) आणि मुंबईचा खेळाडू शार्दूल ठाकूर (Shardul Thakur) यांच्यात मस्त जुगलबंदी पाहायला मिळाली. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यात 20 वी ओव्हर मुंबई इंडियन्सचा अनुभवी खेळाडू शार्दूल ठाकूरने टाकली होती. याच्या ओव्हरच्या चौथा बॉलवर जडेजा स्ट्राईकवर होते आणि जडेजा या बॉलवर आउट झाला होता. त्यानंतर शार्दूल ठाकूरने त्याला चिडवलं आणि सेलिब्रेट केलं. यानंतर ज्या बॉलवर शार्दूलने जडेजाची विकेट घेतली होती तो बॉल नो आहे असं म्हणून मैदानात सायरन वाजला. एवढंच नाही तर नंतर फ्री हिट असणाऱ्या बॉलवर जडेजाने चौकार मारला आणि शार्दूल ठाकूरला चिडवले.
The kind of banters we love to see TATAIPL | KhelBindaas | MIvRR | mipaltan | rajasthanroyals pic.twitter.com/j9A7YIphGrIndianPremierLeague (IPL) May 24, 2026
They call him 'Sir Jadeja' for a reasonStar Sports (StarSportsIndia) May 24, 2026
Banter at it's finest as RavindraJadeja gives it back to ShardulThakur after surviving thanks to a n-ball. TATAIPL Race to Playoffs 2026 MIvRR | LIVE NOW https://t.co/uaJNPFVnTi pic.twitter.com/dULQvAdd4e
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर लीग स्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात मुंबईने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. राजस्थान रॉयल्सने मुंबईच्या गोलंदाजी समोर उत्तम फलंदाजी करून 205 धावांची कामगिरी केली तर दरम्यान त्यांनी 8 विकेट गमावल्या. मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 206 धावांचं आव्हान मिळालं असताना मुंबई संघ मात्र 9 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये केवळ 175 धावा करू शकला. ज्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने 30 धावांनी मुंबईवर विजय मिळवला. यासह राजस्थान रॉयल्सने प्लेऑफमध्ये सुद्धा धडक दिली.
आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफचे चार संघ निश्चित झाले असून यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स सनरायजर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांचा समावेश आहे. आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू नंबर 1 वर असून त्यांनी 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत. यात आरसीबीचा नेट रन रेट हा +0.783 आहे. तर त्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरात टायटन्स असून त्यांनी 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत आणि यात त्यांचा नेट रन रेट हा +0.695 आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सनरायजर्स हैदराबादने सुद्धा 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत मात्र त्यांचा नेट रन रेट हा +0.524 इतका आहे. चौथ्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्सने 16 पॉईंट्स सह क्वालिफाय केलं असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.189 आहे.