/MI VS RR : 14 सामन्यात 10 पराभव, सीजनमधील शेवटच्या सामन्यानंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या काय म्हणाला?

MI VS RR IPL 2026 : रविवारी राजस्थान रॉयल विरुद्ध 14 वा सामन्यानंतर आता आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे. मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर पार पडलेल्या सामन्यात राजस्थानने मुंबईचा 30 धावांनी पराभव केला आणि यासह राजस्थान रॉयल्स थेट प्लेऑफमध्ये पोहोचली. मुंबई इंडियन्स यंदा आयपीएलक्सच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानावर आहे. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सला 14 पैकी फक्त 4 सामने जिंकण्यात यश आलं तर 10 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. या पराभवानंतर हार्दिक पंड्याने रविवारी एक वक्तव्य केलं. सध्या त्या वक्तव्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. यात हार्दिक म्हणाला की अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे तो खेळाचा आनंद घेऊ शकला नाही.
रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि स्टार ऑलराऊंडर असलेला हार्दिक पंड्या हा फक्त फलंदाजी करताना दिसला. त्याने एक ओव्हर सुद्धा गोलंदाजी केली नाही. मग सामना संपल्यानंतर हार्दिक पंड्याला ब्रॉडकास्टरने प्रश्न विचारला असता हार्दिकने दिलेल्या उत्तराने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याच्या बोलण्यावरून असं वाटलं की संघात अनेक भूमिका निभावून तो कंटाळला आहे.
हार्दिक पंड्याला स्ट्रेचिंगबद्दल विचारण्यात आलं. यावेळी तो म्हणाला की, 'सर्व ठीक आहे. मी फलंदाजी करतो. गोलंदाजी करतो. फिल्डिंग करतो आणि कर्णधार सुद्धा आहे त्यामुळे सर्व ठीक आहे. माझ्यासाठी फक्त फलंदाजी करणं आणि त्याचा आनंद घेणं योग्य आहे'.
ऑलराऊंडरची भूमिका निभावत असलेल्या हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदाचं ओझं पेलवत नाहीये का? असा प्रश्न पडला. हार्दिक पंड्या हा टी २० क्रिकेटमधील टॉप ऑलराऊंडरमध्ये होते. टीम इंडियासाठी तो अनेक वर्षांपासून ही जबाबदारी सांभाळत आहे. मात्र आयपीएलमध्ये जेव्हा पासून त्याला कर्णधारपदाची जबाबदारी मिळाली तेव्हापासून त्याच्या परफॉर्मन्स ढासळला आहे. अशातच मुंबई इंडियन्सची मॅनेजमेंट पुढील वर्षी त्यांच्या नेतृत्वात मोठा बदल करू शकते. हार्दिक पांड्याकडून पुढीलवर्षी कर्णधारपद काढून घेतलं जाणार अशी शक्यता आहे. यंदा सुद्धा जेव्हा हार्दिक पंड्या दुखापतीमुळे उपलब्ध नव्हता तेव्हा त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांना जबाबदारी देण्यात आली होती.