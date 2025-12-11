English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 Auction च्या फायनल लिस्टमध्ये घोळ; 'या' 9 खेळाडूंची नावे झालेली गायब! आता BCCI ने...

IPL 2026 Auction List Error: अवघ्या काही दिवसात बहुचर्चित असं आयपीएल मिनी ऑक्शन होणार आहे. त्या आधी IPL 2026 मिनी ऑक्शनच्या यादीत घोळ झाला असून आता त्यावर बीसीसीआयने बदल केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 08:30 AM IST
IPL 2026 Auction List BCCI Fix A Big Error: यपीएल 2026 साठीचा मिनी लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबीमध्ये पार पडणार आहे. या सिजनच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी भारतासह जगभरातील 1300 हून अधिक क्रिकेटपटूंनी नोंदणी केली होती. त्यातून फ्रँचायझींनी दिलेल्या पसंतीनुसार तयार केलेली 350 खेळाडूंची प्राथमिक अंतिम यादी बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली होती. मात्र, या यादीमध्ये मोठी चूक झाल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.

BCCI ची चूक उघड 

प्राथमिक यादी जाहीर झाल्यानंतर तपासणी करताना बीसीसीआयच्या लक्षात आले की मिनी लिलावासाठी पात्र असलेल्या नऊ खेळाडूंची नावे चुकून यादीतून वगळली गेली होती. ही गंभीर चूक लक्षात येताच मंडळाने तत्काळ कारवाई करत नवी सुधारित यादी प्रकाशित केली. या नव्या यादीत त्या नऊ खेळाडूंची भर घालत, मिनी लिलावासाठी उपलब्ध असणाऱ्या क्रिकेटपटूंची एकूण संख्या आता 359 झाली आहे. फ्रँचायझींसाठी ही यादी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, बीसीसीआयने चुकीची नोंद ठेवून तातडीने ती दुरुस्त करणे आवश्यक ठरले. सुधारित यादीमुळे आता सर्व 10 संघांसमोर निवडीचे अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळाने (BCCI) सुधारित खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. सुरुवातीला जाहीर केलेल्या 350 खेळाडूंच्या यादीत आता आणखी नऊ नावांची भर पडली असून एकूण संख्या 359 झाली आहे. या वर्षीच्या मिनी ऑक्शनसाठी जगभरातील 1355 खेळाडूंनी नोंदणी केली होती.

हे ही वाचा: कधी होणार IPL 2026 Auction? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण आणि लाइव स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

 

IPL विजेत्यांना नवी संधी

नवीन जोडलेल्या नावांमधील सर्वाधिक चर्चा स्वस्तिक चिकारा यांच्याभोवती आहे. RCB ने त्यांना अलीकडेच रिलीज केले होते, परंतु संपूर्ण मोसमभर विराट कोहलीसोबतचे त्यांचे व्हिडिओ खूप व्हायरल झाले होते. मलेशियाचा खेळाडू विरनदीप सिंह या वेळी असोसिएट देशातून नोंद झालेला एकमेव क्रिकेटर ठरला आहे.

बाकी सात खेळाडूंमध्ये —

  • मणिशंकर मुरासिंघ (त्रिपुरा)
  • चामा मिलिंद (हैदराबाद)
  • के. एल. श्रीजित (कर्नाटक)
  • इथन बॉश (द. आफ्रिका)
  • ख्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
  • राहुल राज नमाला (उत्तराखंड)
  • विराट सिंह (झारखंड)

या नावांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा: IPL 2026 Auction: BCCIचा मोठा दणका! तीन खेळाडू थेट आयपीएलमधून बाहेर, नेमकं घडलं काय?

 

मिनी ऑक्शनमध्ये फक्त 77 खेळाडूंची होणार निवड

अंतिम यादीतील 359 क्रिकेटर्सपैकी

  • 247 भारतीय
  • 112 परदेशी

खेळाडू आहेत.

त्यापैकी केवळ 77 खेळाडूंनाच या ऑक्शनमध्ये करार मिळणार आहे, ज्यात 31 विदेशी असतील.

कोणाकडे किती पर्स? 

कोलकाता नाइट रायडर्सकडे सर्वात मोठा पर्स — ₹64.30 कोटी, आणि 13 स्लॉट रिक्त.

त्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स — ₹43.4 कोटी, 9 स्लॉट उघडे.

बीसीसीआयची चूक उघड; निखिल चौधरीचे वर्गीकरण दुरुस्त

दिल्लीचा निखिल चौधरी, जो एकेकाळी पंजाबसाठी अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह आणि शुभमन गिलसोबत खेळला होता, त्याचे नावही या वादात चर्चेत आले. कोविडच्या काळात तो ऑस्ट्रेलियात अडकून पडला आणि तिथेच त्याने आपला नवीन क्रिकेट प्रवास सुरू केला. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या घरेलू स्पर्धांमध्ये स्थान मिळवले आणि अलीकडेच तस्मानियासाठी शतक ठोकणारा पहिला भारतीय वंशाचे खेळाडू ठरला. तो जगभरातील काही व्हाइट-बॉल लीगमध्येही खेळला आहे, जसे—

 

  • ग्लोबल सुपर लीग
  • Max60 कॅरिबियन
  • अबू धाबी T10

मात्र IPL 2026 च्या प्राथमिक यादीत त्यांना चुकून भारतीय खेळाडू म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. बीसीसीआयने संध्याकाळी जाहीर केलेल्या सुधारित यादीत ही चूक अधिकृतपणे दुरुस्त करण्यात आली.

हे ही वाचा: 2026 टी-20 वर्ल्ड कपचे लाईव्ह प्रसारण धोक्यात? भारतात सामने थेट पाहू शकणार नाही? JioStar चा मोठा निर्णय

 

FAQ

1. बीसीसीआयने IPL 2026 लिलावाची यादी पुन्हा का बदलली?

प्राथमिक अंतिम यादीत नऊ खेळाडूंची नावे चुकीने वगळली गेली होती. ही चूक लक्षात आल्यानंतर बीसीसीआयने सुधारित यादी जाहीर केली.

2. प्राथमिक यादीत किती खेळाडू होते आणि सुधारित यादीत किती?

सुरुवातीला 350 खेळाडूंची यादी होती. दुरुस्ती केल्यानंतर एकूण संख्या 359 झाली.

3. मिनी लिलावासाठी किती खेळाडूंनी नोंदणी केली होती?

देश-विदेशातून 1300 पेक्षा अधिक खेळाडूंनी नोंदणी केली होती.

Tejashree Gaikwad

