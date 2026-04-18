  • Marathi News
  • आज हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळणार एम एस धोनी? समोर आली अपडेट, CSK ने शेअर केला प्रॅक्टिस Video

आज हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळणार एम एस धोनी? समोर आली अपडेट, CSK ने शेअर केला प्रॅक्टिस Video

MS Dhoni Likely To Play CSK VS SRH : सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स 18 एप्रिल रोजी डबल हेडरचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात एम एस धोनी खेळणार की नाही याबाबत सीएसकेच्या चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकतता असताना चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांच्या अकाउंटवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 18, 2026, 03:54 PM IST
आज हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळणार एम एस धोनी? समोर आली अपडेट, CSK ने शेअर केला प्रॅक्टिस Video
MS Dhoni Likely To Play CSK VS SRH : आयपीएल 2026 मध्ये 18 एप्रिल रोजी डबल हेडर सामना पाहायला मिळणार असून यात संध्याकाळी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK VS SRH) यांच्यात सामान रंगणार आहे. सामन्यापूर्वी सीएसकेच्या चाहत्यांच्या मनात फक्त एकच प्रश्न उपस्थित होतोय तो म्हणजे एम एस धोनी या सामन्यात खेळताना दिसणार की नाही. फॅन्स एम एस धोनीला (MS Dhoni) मैदानावर खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. एम एस धोनी हा दुखापतग्रस्त झाल्याने दोन आठवडे स्पर्धेतून बाहेर होता. 

धोनीला झाली होती दुखापत : 

आयपीएल 2026 ला 28 मार्च पासून सुरुवात झाली, मात्र त्याच दिवशी चेन्नई सुपरकिंग्सने आपल्या चाहत्यांना एम एस धोनीला दुखापत झाल्याची वाईट बातमी दिली. एवढंच नाही तर धोनी हा पुढील दोन आठवडे सामने खेळणार नाही असं सुद्धा सांगितलं. एम एस धोनीच्या पोटरीच्या स्नायूला दुखापत झाल्याने तो सामने खेळू शकला नाही. एम एस धोनीच्या अनुपस्थितीत चेन्नई सुपरकिंग्स संघाने एकूण 5 सामने खेळले यापैकी तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला तर मागचे दोन सामने त्यांनी लागोपाठ जिंकले. त्यामुळे सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाकडे 4 पॉईंट्स आणि -0.846 नेट रन रेट असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी आहेत. एम एस धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली, त्यामुळे एम एस धोनी वर्षातून फक्त एकदाच आयपीएलमध्ये खेळताना दिसतो. त्यामुळे 18 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात धोनी सीएसकेकडून प्लेईंग 11 मध्ये खेळताना दिसणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

धोनी हैदराबाद विरुद्ध खेळणार की नाही? 

17 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवर एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता.  या व्हिडीओमध्ये एम एस धोनी प्रॅक्टिस सेशनमध्ये फलंदाजी करताना दिसला. त्यामुळे धोनी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात खेळणार का? याची उत्सुकतता निर्माण झाली आहे. मात्र चेन्नई सुपरकिंग्सकडून याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही अपडेट समोर आलेली नाही. टाइम्स ऑफ इंडियात झापलेल्या रिपोर्टनुसार सांगण्यात आलंय की, एम एस धोनी बहुतेक 18 एप्रिल रोजी हैदराबाद विरुद्ध होणारा सामना सुद्धा मिस करू शकतो. धोनी पोटरीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीतून रिकव्हर होत आहे, पण तो आजचा सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार नाही. रिपोर्ट्सनुसार एम एस धोनी हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध 23 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात खेळताना दिसू शकतो. 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

