आज हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळणार एम एस धोनी? समोर आली अपडेट, CSK ने शेअर केला प्रॅक्टिस Video

MS Dhoni Likely To Play CSK VS SRH : आयपीएल 2026 मध्ये 18 एप्रिल रोजी डबल हेडर सामना पाहायला मिळणार असून यात संध्याकाळी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK VS SRH) यांच्यात सामान रंगणार आहे. सामन्यापूर्वी सीएसकेच्या चाहत्यांच्या मनात फक्त एकच प्रश्न उपस्थित होतोय तो म्हणजे एम एस धोनी या सामन्यात खेळताना दिसणार की नाही. फॅन्स एम एस धोनीला (MS Dhoni) मैदानावर खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. एम एस धोनी हा दुखापतग्रस्त झाल्याने दोन आठवडे स्पर्धेतून बाहेर होता.
आयपीएल 2026 ला 28 मार्च पासून सुरुवात झाली, मात्र त्याच दिवशी चेन्नई सुपरकिंग्सने आपल्या चाहत्यांना एम एस धोनीला दुखापत झाल्याची वाईट बातमी दिली. एवढंच नाही तर धोनी हा पुढील दोन आठवडे सामने खेळणार नाही असं सुद्धा सांगितलं. एम एस धोनीच्या पोटरीच्या स्नायूला दुखापत झाल्याने तो सामने खेळू शकला नाही. एम एस धोनीच्या अनुपस्थितीत चेन्नई सुपरकिंग्स संघाने एकूण 5 सामने खेळले यापैकी तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला तर मागचे दोन सामने त्यांनी लागोपाठ जिंकले. त्यामुळे सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाकडे 4 पॉईंट्स आणि -0.846 नेट रन रेट असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी आहेत. एम एस धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली, त्यामुळे एम एस धोनी वर्षातून फक्त एकदाच आयपीएलमध्ये खेळताना दिसतो. त्यामुळे 18 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात धोनी सीएसकेकडून प्लेईंग 11 मध्ये खेळताना दिसणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
Chennai Super Kings (ChennaiIPL) April 17, 2026
17 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवर एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडीओमध्ये एम एस धोनी प्रॅक्टिस सेशनमध्ये फलंदाजी करताना दिसला. त्यामुळे धोनी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात खेळणार का? याची उत्सुकतता निर्माण झाली आहे. मात्र चेन्नई सुपरकिंग्सकडून याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही अपडेट समोर आलेली नाही. टाइम्स ऑफ इंडियात झापलेल्या रिपोर्टनुसार सांगण्यात आलंय की, एम एस धोनी बहुतेक 18 एप्रिल रोजी हैदराबाद विरुद्ध होणारा सामना सुद्धा मिस करू शकतो. धोनी पोटरीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीतून रिकव्हर होत आहे, पण तो आजचा सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार नाही. रिपोर्ट्सनुसार एम एस धोनी हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध 23 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात खेळताना दिसू शकतो.