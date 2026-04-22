MI VS CSK : 40 मिनिटं विकेटकिपिंग, 1 तास बॅटिंग, 44 व्या वर्षी एम एस धोनी आयपीएल 2026 मध्ये कमबॅकसाठी तयार

MS Dhoni Practice Before MI VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये गुरुवार 23 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना पार पडणार आहे. या हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी मागील अनेक दिवसांपासून दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ च्या सामान्यांपासून दूर असलेला चेन्नईचा स्टार क्रिकेटर एम एस धोनी आता मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. गुरुवारी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स सामन्यापूर्वी एम एस धोनी हा मैदानात खूप वेळ सराव करताना दिसला. मैदानात एम एस धोनी जवळपास 40 मिनिटं विकेटकिपिंग करताना दिसला. त्यानंतर जवळपास एक तास त्याने मैदानात फलंदाजी सुद्धा केली. एम एस धोनीने सरफराज खान आणि उर्वील पटेलची विकेटकिपिंग केली. आयुष म्हात्रे हा आयपीएल 2026 च्या उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर पडल्यामुळे उर्विल पटेलला संधी मिळू शकते. हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे की आता फलंदाजी क्रमात नंबर ३ वर कोणाला संधी मिळते.
28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सने माहिती दिली होती की, एम एस धोनीला दुखापत झाल्याने तो पुढील दोन आठवडे खेळू शकणार नाही. आता एम एस धोनी बरा झाला असून त्याने सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा संघासोबत हैदराबादला ट्रॅव्हल केलं होतं. सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. त्यांनी सहापैकी चार सामने खेळले असून त्यांचा एनआरआर निगेटिव्ह आहे. आता चेन्नई सुपरकिंग्सला मुंबई विरुद्ध सामन्यात विजय मिळवता येतो का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सला फिनिशरची कमतरता जाणवले.मॅथ्यू शॉर्टच्या हळू खेळीमुळे संघाच्या अडचणी वाढल्या. ज्यामुळे शिवम दुबे आणि जेमी ओवरटनसाठी लक्ष्याचा पाठलाग करणं कठीण झालं. जर 44 वर्षांचा एम एस धोनी हा खालच्या क्रमात खेळी करतो तर यामुळे सीएसकेला मोठा फायदा मिळू शकतो.
मुंबई इंडियन्समध्ये इंग्लंडचा ऑल राउंडर खेळाडू विल जॅक्स परतला आहे. मंगळवारी मुंबई इंडियन्सने या संदर्भात माहिती दिली असून तो संघासोबत सरावात सुद्धा सामील झाला. 27 वर्षीय विल जॅक्सने व्यस्त आंतरराष्ट्रीय शेड्युलनंतर छोटा ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई इंडियन्सचा संघ आणि फॅन्सला विल जॅक्सच्या येण्याची खूप दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप दरम्यान विल जॅक्सने 226 धावा केल्या आणि नऊ विकेट घेतल्या.