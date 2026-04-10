Shubhangi Mere & Updated: Apr 10, 2026, 09:51 PM IST
IPL 2026 : मुकुल चौधरीने केली भविष्यवाणी! या चार संघाला दिले प्लेऑफचे तिकीट, मुलाखतीत केला दावा
Mukul Chaudhary prediction : गुरुवार, ९ एप्रिल रोजी, आयपीएल २०२६ च्या १५ व्या सामन्यात एका नव्या सुपरस्टारचा उदय झाला. लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामन्यात, पराभवाच्या मालिकेनंतर मुकुल चौधरीने एकहाती ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघाला विजय मिळवून दिला. मुकुल चौधरीने सामन्यात षटकारांचा वर्षाव केला. स्फोटक फलंदाजी करताना, चौधरीने २७ चेंडूंमध्ये २०० च्या स्ट्राईक रेटने ५४ धावा केल्या, ज्यात ७ षटकार आणि २ चौकारांचा समावेश होता, आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. चौधरीच्या जोरावर, लखनौ सुपर जायंट्सने केकेआरने ठेवलेले १८२ धावांचे लक्ष्य शेवटच्या चेंडूवर ७ गडी गमावून पूर्ण केले.

हे 4 संघ आयपीएल 2026 साठी पात्र ठरतील – मुकुल

कोलकताविरूद्ध सामना एकहाती जिंकल्यानंतर, मुकुल चौधरीची आता सर्वत्र चर्चा होत आहे. आयपीएल २०२६ साठी संघात निवड झाल्यानंतर, त्याने एक मुलाखत दिली, ज्यात त्याला विचारण्यात आले की यावर्षी कोणते चार संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. याला उत्तर देताना, मुकुल चौधरीने लखनौ सुपर जायंट्ससह आणखी चार संघांची नावे घेतली. त्याने आपल्या अंदाजात एका मजबूत आरसीबी संघाचाही समावेश केला. मुकुलला सीएसके संघाबद्दलही विश्वास आहे. मुकुलने असेही म्हटले की, आयपीएल २०२५ मध्ये शेवटच्या स्थानावर राहिलेला 'यलो आर्मी' या मोसमाच्या आयपीएलसाठी पात्र ठरू शकतो. त्याने मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनाही अव्वल ४ दावेदार मानले.

शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टवर मुकुल चौधरी यांना विचारण्यात आले की, आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी कोणते चार संघ पात्र ठरतील. यावर उत्तर देताना, त्यांनी आरसीबी, एलएसजी आणि सीएसके या चार संघांची नावे घेतली, जे आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर मुंबई इंडियन्स (MI) किंवा हैदराबाद (एसआरएच) हा चौथा पर्याय आहे. ते म्हणाले, "आरसीबी ठीक आहे, पण आमचा एलएसजी पात्र ठरेल." "जेव्हा अनेक तज्ज्ञ म्हणतात की लखनौचा संघ नवीन आहे आणि पात्र ठरणार नाही, तेव्हा तुम्हाला राग येत नाही का?" असे विचारल्यावर, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "अशा टीकाकारांवर आपण का रागावावे? जर आपल्यात क्षमता असेल, तर आपण त्यांना चुकीचे सिद्ध करू." मुकुल म्हणाले, "आपल्याला रागाने उत्तर देण्याची गरज नाही; आपल्याला ते करून दाखवायचे आहे." त्यांनी पुढे अंदाज वर्तवला, "आरसीबी, एलएसजी, सीएसके आणि आणखी एक संघ, मला वाटते तो एमआय किंवा हैदराबाद असू शकतो."

लखनऊ सुपर जायंट्स पुढील सामना 

लखनऊ सुपर जायंट्सचा पुढील सामना हा 12 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना गुजरात जायंट्सविरूद्ध खेळवला जाणार आहे. मागील सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाला या स्पर्धेचा पहिला विजय मिळाला आहे. 

