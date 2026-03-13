IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचे 5 खेळाडू ठरणार गेमचेंजर, एकाचं नाव ऐकून थरथर कापतात फलंदाज

IPL 2026 Mumbai Indians Key Players : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात मोठ्या टी20 स्पर्धांपैकी एक असून याच्या 19 व्या सीजनच्या पहिल्या सत्रातील वेळापत्रकाची घोषणा बीसीसीआयकडून करण्यात आलेली आहे. देशातील काही राज्यात होणाऱ्या निवडणुका आणि इराण इस्राईल युद्धाचा फटका इत्यादी कारणांमुळे बीसीसीआयने (BCCI) आयपीएलच्या केवळ पहिल्या सत्राची घोषणा केली आहे. त्यानुसार 28 मार्च पासून आयपीएल 2026 ला सुरुवात होणार आहे, तर 12 एप्रिल पर्यंत या स्पर्धेचे एकूण 20 सामने खेळवले जातील. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या की परिस्थिती पाहून बीसीसीआ आयपीएलच्या पुढील वेळापत्रकाची घोषणा करेल.
मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असून त्यांनी आतापर्यंत एकूण 5 ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. मात्र मागील काही वर्षात मुंबई इंडियन्सने प्लेऑफपर्यंत मजल मारली मात्र त्यांना विजेतेपदाची हुलकावणी दिली. मुंबई इंडियन्सने 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 या आयपीएल सीजनला विजेतेपदाची ट्रॉफी आपल्या नावे केली होती, विशेष म्हणजे सर्व ट्रॉफी या रोहित शर्माच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने जिंकला होता. 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्यांचं नेतृत्व बदललं आणि हार्दिक पंड्याकडे कर्णधारपद सोपवलं. मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2025 च्या प्लेऑफमध्ये धडक दिली होती, मात्र ते विजेतेपद जिंकू शकले नाहीत. मात्र यंदा हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ विजेतेपद पटकावण्याच्या दृष्टिकोनातूनच मैदानात उतरेल.
28 मार्च ते 12 एप्रिल दरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या आयपीएलच्या पहिल्या सत्रातील वेळापत्रकानुसार मुंबई इंडियन्सचे ४ सामने या दरम्यान होणार आहेत.
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता
मुंबई इंडियन्सचा IPL 2026 मधील संघ : हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिक्लेटन, रॉबिन मिन्झ, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्वनी कुमार, दीपक चहर, विल जॅक्स, रघु शर्मा, राज अंगाक बावा, शेरफान रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकूर.
जसप्रीत बुमराह हा मुंबई इंडिअन्सचा डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट गोलंदाज आहे. बुमराह हा जगातील सर्वोत्कृष्ट टी20 क्रिकेट फॉरमॅटमधील गोलंदाज असून त्याने आपल्या गोलंदाजीची कमाल ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुद्धा दाखवली आहे. सेमी फायनल आणि फायनल सामन्यात भारतासाठी अत्यंत गंभीर परिस्थितीत त्याने अचूक गोलंदाजी करून सामने टीम इंडियाच्या बाजूने फिरवलेत. बुमराहला हा आयपीएलमढील अनुभवी गोलंदाज आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी शेवटच्या ओव्हर्समध्ये विकेट्स देऊन खेळ बदलू शकतो आणि धावगती नियंत्रित करू शकतो.
रोहित शर्मा हा मुंबई इंडिअन्सचा माजी कर्णधार असून स्टार ओपनर सुद्धा आहे. रोहितच्या अनुभवाचा संघाला नेहमीच फायदा होतो. रोहित शर्मा हा अनुभवी ओपनर असून तो जर का मैदानात स्थिरावला तर विरुद्ध संघाच्या गोलंदाजी अटॅकला पूर्णपणे उध्वस्त करतो. रोहित शर्मा आयपीएलमध्ये त्याच्या लांब सिक्ससाठी सुद्धा ओळखला जातो. रोहितने 7000 पेक्षा जास्त धावा आयपीएलमध्ये केल्या आहेत.
हार्दिक पंड्या हा सध्या मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन असल्यासोबतच तो एक मॅच विनर फलंदाज सुद्धा आहे. हार्दिक पंड्या त्याच्या बॅटने मोठे शॉट्स खेळतो आणि गंभीर स्थितीत तेवढीच अचूक गोलंदाजी सुद्धा करतो. ऑलराऊंडर असणारा हार्दिक पंड्या हा संघासाठी एक महत्वाचा इम्पॅक प्लेअर सुद्धा ठरतो.
तिलक वर्मा हा मुंबई इंडिअन्सचा तरुण एक्स फॅक्टर फलंदाज असून तो मिडल ऑर्डरमध्ये सातत्याने मुंबई इंडियन्ससाठी चांगला परफॉर्मन्स देतो. तसेच दबावाखाली आक्रमक खेळी करण्यासाठी तिलक वर्मा ओळखला जातो, अनेकदा त्याने दबावाखाली संघासाठी विजयी कामगिरी केली आहे.
सूर्यकुमार यादव हा भारताचा टी20 वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आहे. सूर्यकुमार यादव हा 360° फलंदाजी आणि वेगवान स्कोअर करण्यासाठी ओळखला जातो. सूर्यकुमार यादव अनेकदा डावाला गती देतोआणि गती लवकर बदलतो.