'...याची किंमत मोजावी लागली', हार्दिक पांड्याने सलग चौथ्या पराभवाचं खापर कोणावर फोडलं? MI कडून मोठ्या निर्णयाची शक्यता

Hardik Pandya on Fourth Consecutive Loss: मुंबई इंडियन्स संघात सर्व काही आलबेल नसल्याचं चित्र आहे. आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी असणारा मुंबई इंडियन्स संघ या हंगामात मात्र सर्वात अपयशी ठरताना दिसत आहे. याचं कारण पहिला सामना जिंकल्यानंतर मुंबई इंडियन्सचा सलग चौथ्या सामन्यात पराभव झाला आहे. मोठी धावसंख्या उभारुनही पंजाबने अत्यंत सहजपणे मुंबईचा पराभव केला. यानंतर पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर टीका होऊ लागली आहे. या टीकेला समर्थन करणारे त्याचे मैदानातील काही व्हिडीओही व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये तो खेळाडूंवर चिडताना दिसत आहे.
मुंबईने पंजाबसमोर 196 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. पंजाबने फक्त 16.3 ओव्हरमध्ये हे आव्हान पूर्ण केलं. 3.3 ओव्हर्स आणि 7 गडी राखून त्यांनी हा विजय मिळवला. मैदानात क्षेत्ररक्षण करत असताना हार्दिक पांड्या खेळाडूंवर चिडत असल्याने त्याचा हताशपणा दिसत होता. त्याचे काही निर्णय बुमराहलाही आवडत नव्हते, मात्र हार्दिक कर्णधार असल्याने त्याला हवी तशी फिल्डिंग लावायची होती. अखेर बुमराहने हार्दिक पांड्याच्या निर्णयाचं पालन केलं.
जर सामन्यांचे निकाल बदलायचे असतील तर आता त्यांना काही कठीण प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील असं हार्दिक पांड्या पराभवानंतर बोलला आहे. हार्दिक पांड्या म्हणाला की, आपल्याला आता काही कठीण निर्णय घ्यावे लागतात का? किंवा आहे तेच सुरु ठेवत नशी बदलेल अशी अपेक्षा करायची हे पाहावं लागेल. हे काही अवघड प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे".
"मला सध्या तरी फार काही बोलायचं नाही. मला वाटतं की आम्हाला पुन्हा एकदा संपूर्ण आढावा घेत नेमके कुठे चुकत आहोत हे पाहावं लागणार आहे. एखाद्याची चूक आहे की सर्वांची? की प्लॅनिंगमध्ये चुकत आहे? आम्ही आढावा घेऊ आणि पुढे काय करता येईल हे ठरवू," असं हार्दिक पांड्या म्हणाला.
याचवेळी हार्दिने पंजाब संघाने तिन्ही आघाड्यांवर चांगली कामगिरी करत असल्याचं कौतुकही केलं. "मला वाटतं की, तुम्ही त्यांनाही त्याचे श्रेय दिले पाहिजे. चेंडू 'रिव्हर्स स्विंग' होऊ लागला आणि नेमक्या त्याच वेळी, दव पडले नाही. दुसऱ्या डावात मात्र दव पडलं आणि खेळपट्टी थोडी सुधारली. पण असे असले तरी, त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे निष्प्रभ ठरवलं. त्यां गोलंदाजी अधिक चांगली केली, फलंदाजी अधिक चांगली केली आणि क्षेत्ररक्षण तर नक्कीच अधिक सरस केलं आणि याच गोष्टीमुळे आम्हाला हा सामना गमवावा लागला", असं हार्दिक म्हणाला.
क्विंटन डी कॉकचं शतक आणि नमन धीरने अर्धशतक ठोकल्यानंतरही मुंबईच्या उर्वरित खेळाडूंना मात्र अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. बुमराहला पुन्हा एकदा एकही बळी मिळवता आला नाही आणि त्याने आपल्या चार ओव्हर्समध्ये 41 धावा दिल्या. हार्दिकला त्याने 14 धावा करता आल्या, तर गोलंदाजी करताना त्याने आपल्या तीन षटकांत 39 धावा दिल्या.
मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना सोमवारी 20 एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध होणार आहे.