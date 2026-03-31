IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी मोठी अपडेट, कशी मिळवायची मॅचची तिकीटं? ही घ्या लिंक!

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात झाली आहे. देशातील काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणार होत्या, त्यामुळे सुरुवातीला फक्त आयपीएलच्या 20 सामन्यांचे वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केले होते. मात्र आता निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यावर मागच्या गुरुवारी बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. याअंतर्गत आता एकूण 70 आयपीएल सामने खेळवले जाणार आहेत. आयपीएलमधील सर्वात प्रसिद्ध संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) त्यांच्या होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या 19 व्या सीजनमधील सामन्यांच्या तिकीट विक्री संदर्भात एक महत्वाची माहिती दिलेली आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - 20 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 23 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)