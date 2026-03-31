English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी मोठी अपडेट, कशी मिळवायची मॅचची तिकीटं? ही घ्या लिंक!

IPL 2026 : गुरुवारी बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानंतर आता मुंबई इंडियन्सने सुद्धा वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यांच्या तिकिटांच्या विक्रीचे वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 09:43 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात झाली आहे. देशातील काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणार होत्या, त्यामुळे सुरुवातीला फक्त आयपीएलच्या 20 सामन्यांचे वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केले होते. मात्र आता निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यावर मागच्या गुरुवारी बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. याअंतर्गत आता एकूण 70 आयपीएल सामने खेळवले जाणार आहेत. आयपीएलमधील सर्वात प्रसिद्ध संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) त्यांच्या होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या 19 व्या सीजनमधील सामन्यांच्या तिकीट विक्री संदर्भात एक महत्वाची माहिती दिलेली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई इंडियन्सचे सामने कधी? 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स  - 7 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल  (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स  - 20 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 23 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026Cricket Newsmumbai indiansmarathi news

