रोहितच्या साथीला नवा भिडू! मुंबई इंडियन्सची 'ही' प्लेइंग 11 ठरणार गेमचेंजर, लिस्ट पाहून फॅन्स होतील खुश

IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11 Prediction : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात श्रीमंत आणि मोठ्या टी20 लिगपैकी एक असून याच्या 19 व्या सीजनची सुरुवात आता 28 मार्च पासून होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयने (BCCI) आयपीएलच्या पहिल्या सत्रातील वेळापत्रक जाहीर केलंय त्यानुसार 28 मार्च ते 12 एप्रिल दरम्यान एकूण 20 सामने खेळवले जातील. देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे बीसीसीआय निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर केल्यावर मग व्यवस्थेनुसार आयपीएलचं उर्वरित वेळापत्रक जाहीर करेल. सध्या पहिल्या सत्रात मुंबई इंडियन्सच्या (Mumbai Indians) 4 सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर झालंय, त्यानुसार 29 मार्च रोजी मुंबईचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. मुंबई इंडियन्सच्या खात्यात अजूनपर्यंत एकूण 5 विजेतेपदाच्या ट्रॉफी आहेत. यंदा मुंबई इंडियन्स आयपीएलची सहावी ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. यंदा मुंबई इंडियन्सचा संघ अतिशय पॉवर पॅक्ट दिसत असून त्यांची प्लेईंग 11 कशी असेल याविषयी जाणून घेऊयात.
मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2025 मधील संघातून एकूण 9 खेळाडूंना आयपीएल 2026 पूर्वी बाहेरचा रस्ता दाखवला. यात अर्जुन तेंडुलकर, बेवन जेकब्स, मुजीब उर रहमान, लिझाड विल्यम्स, विघ्नेश पुथूर, सत्यनारायण राजू, रीस टोपले, केएल श्रीजीथ आणि कर्ण शर्मा यांचा समावेश होता. तर मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 साठी झालेल्या मिनी ऑक्शनमधून एकूण 5 खेळाडूंना विकत घेतले. यात दक्षिण आफ्रिकेचा विकेटकिपर आणि ओपनर फलंदाज क्विंटन डी कॉक याचा समावेश होता. क्विंटन डी कॉकला जवळपास 1 कोटी रुपयांना मुंबई इंडियन्सने विकत घेतलं. तर यासह मोहम्मद इझार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत या सगळ्यांना प्रत्येकी 30 लाख रुपयांना आपल्या संघात घेतलं. तर आयपीएल २०२६ च्या ऑक्शनपूर्वी मुंबई इंडियन्सने शेरफेन रदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून, मयंक मार्कंडे केकेआरकडून तर शार्दुल ठाकूर लखनऊ सुपर जाएंट्सकडून ट्रेड करत आपल्या संघात घेतलं होतं.
हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकेल्टन, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, रघू शर्मा, मिशेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्विनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.
यंदा मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व हे हार्दिक पंड्याकडे असणार आहे. मुंबईचा कर्णधार म्हणूनही त्याचं तिसरं सीजन असेल. यंदा क्विंटन डी कॉक हा रोहित शर्मा सोबत ओपनिंग करताना दिसू शकतो. रोहित आणि क्विंटन डी कॉकची जोडी सलामी फलंदाज म्हणून मैदानात उतरू शकते. तर तिसऱ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव हा फलंदाजीसाठी उतरेल. तर मिडल ऑर्डरमध्ये तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या आणि नमन धीर हे आपल्या फलंदाजीने संघाला आणखीन मजबूत करतील. तर लॉवर ऑर्डरमध्ये शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सँटनर हे भूमिका बजावतील. तर गोलंदाजीमध्ये जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर यांना संधी मिळेल.
रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर.
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता
मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता