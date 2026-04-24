English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 Playoff Senario : 5 पराभव तरी मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीत अजूनही कायम, कसं आहे संपूर्ण समीकरण?

IPL 2026 Playoff Senario : मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत आयपीएल 2026 एकूण 7 सामने खेळले असून यापैकी 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे मुंबईचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी घसरला. मात्र असं असूनही अजूनही मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान अजूनही कायम आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 01:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Playoff Senario : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये 33 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (MI VS CSK) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने मुंबई इंडियन्सवर 104 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रथम फलंदाजी करून मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 208 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स अयशस्वी झाली आणि चेन्नईच्या गोलंदाजांनी त्याला ऑलआउट केले. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 7 सामने खेळले असून यापैकी 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. यासह मुंबई पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर घसरली. मात्र असं असलं तरी मुंबई इंडियन्सचं आयपीएल प्लेऑफमधील आव्हान अजूनही कायम आहे. तेव्हा मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठीचं संपूर्ण समीकरण कसं असणार याविषयी जाणून घेऊयात. 

कसं आहे मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफ समीकरण : 

आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्स 8 व्या स्थानावर आहे. मुंबई इंडियन्सचे आयपीएल 2026 मधील एकूण 7 सामने झाले असून आता त्यांना अजून 7 सामने खेळायचे आहेत. प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय व्हायचं असेल तर मुंबई संघाला अजून 6 सामने जिंकावे लागतील. असं झालं तर मुंबईचा संघ 16 पॉईंट्स सह प्लेऑफमध्ये पोहोचेल. 14 पॉईंट्स खात्यात असतील तरच मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफच तिकीटं मिळू शकेल. पण त्यासाठी मुंबई इंडियन्सला त्यांचा नेट रन रेट चांगला करावा लागेल. सध्या मुंबईचा नेट रन रेट हा  -0.736 आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स सातव्या स्थानी होती, मात्र पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सातव्या स्थानावरून आता आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांचा नेट रन रेट हा सध्या -0.736 असा आहे. त्यांच्या खात्यात सध्या 4 पॉईंट्स आहेत. 

मुंबई इंडियन्सवर अशी परिस्थिती आधीही आलीये : 

मुंबई इंडियन्ससाठी अशी स्थिती नवीन नाही. मुंबईचा संघ नेहमी स्लो स्टार्टर मानला जातो. आयपीएलनंतर संघ लयीत येतो. आयपीएल 2015 मध्ये मुंबईकडे 7 सामन्यात 4 पॉईंट्स होते. तर पुढील 7 पैकी 6 सामने जिंकून मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये पोहोचली आणि मग चॅम्पियन ठरली. 2014 मध्ये सुद्धा 7 सामन्यात 4 पॉईंट्स झाल्यावर सुद्धा संघ प्लेऑफपर्यंत पोहोचला होता. मागच्या सीजनमध्ये सुद्धा 7 सामन्यात मुंबई संघाचे 6 पॉईंट्स होते, तरीही संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी यशस्वी झाला. 

मुंबई इंडियन्सच्या उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक : 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स  - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स  - 4 मे (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू  - 10 मे (ठिकाण - बंगळुरू )

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 14 मे  

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 20 मे  

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 24 मे  (ठिकाण - मुंबई)

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026 Playoff SenarioIPL 2026mumbai indiansCricket Newsmarathi news

