IPL 2026 Playoff Senario : 5 पराभव तरी मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीत अजूनही कायम, कसं आहे संपूर्ण समीकरण?

IPL 2026 Playoff Senario : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये 33 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (MI VS CSK) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने मुंबई इंडियन्सवर 104 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रथम फलंदाजी करून मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 208 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स अयशस्वी झाली आणि चेन्नईच्या गोलंदाजांनी त्याला ऑलआउट केले. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 7 सामने खेळले असून यापैकी 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. यासह मुंबई पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर घसरली. मात्र असं असलं तरी मुंबई इंडियन्सचं आयपीएल प्लेऑफमधील आव्हान अजूनही कायम आहे. तेव्हा मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठीचं संपूर्ण समीकरण कसं असणार याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्स 8 व्या स्थानावर आहे. मुंबई इंडियन्सचे आयपीएल 2026 मधील एकूण 7 सामने झाले असून आता त्यांना अजून 7 सामने खेळायचे आहेत. प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय व्हायचं असेल तर मुंबई संघाला अजून 6 सामने जिंकावे लागतील. असं झालं तर मुंबईचा संघ 16 पॉईंट्स सह प्लेऑफमध्ये पोहोचेल. 14 पॉईंट्स खात्यात असतील तरच मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफच तिकीटं मिळू शकेल. पण त्यासाठी मुंबई इंडियन्सला त्यांचा नेट रन रेट चांगला करावा लागेल. सध्या मुंबईचा नेट रन रेट हा -0.736 आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स सातव्या स्थानी होती, मात्र पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सातव्या स्थानावरून आता आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांचा नेट रन रेट हा सध्या -0.736 असा आहे. त्यांच्या खात्यात सध्या 4 पॉईंट्स आहेत.
मुंबई इंडियन्ससाठी अशी स्थिती नवीन नाही. मुंबईचा संघ नेहमी स्लो स्टार्टर मानला जातो. आयपीएलनंतर संघ लयीत येतो. आयपीएल 2015 मध्ये मुंबईकडे 7 सामन्यात 4 पॉईंट्स होते. तर पुढील 7 पैकी 6 सामने जिंकून मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये पोहोचली आणि मग चॅम्पियन ठरली. 2014 मध्ये सुद्धा 7 सामन्यात 4 पॉईंट्स झाल्यावर सुद्धा संघ प्लेऑफपर्यंत पोहोचला होता. मागच्या सीजनमध्ये सुद्धा 7 सामन्यात मुंबई संघाचे 6 पॉईंट्स होते, तरीही संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी यशस्वी झाला.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - 4 मे (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 10 मे (ठिकाण - बंगळुरू )
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 14 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 20 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 24 मे (ठिकाण - मुंबई)