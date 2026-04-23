ऋषभ पंतच्या विकेटवर केलेलं सेलिब्रेशन गोलंदाजाला महागात पडलं, BCCI ने ठोठावला मोठा दंड

Nandre Burger Fined From BCCI : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्या झालेल्या सामन्यात राजस्थानने 40 धावांनी विजय मिळवला. मात्र या सामन्यात लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंतची विकेट घेणाऱ्या नांद्रे बर्गरवर मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 01:41 PM IST
Photo Credit - Social Media

Nandre Burger Fined From BCCI : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) 32 वा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स (RR VS LSG) यांच्यात खेळवला गेला. राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करून 159 धावा केल्या आणि विजयासाठी लखनऊ सुपर जाएंट्सला 160 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लखनऊला 119 धावांवर ऑलआउट करण्यात राजस्थानला यश आलं. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने 40 धावांनी हा सामना जिंकला. मात्र यावेळी लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंतची विकेट घेणाऱ्या राजस्थानच्या स्टार गोलंदाजांवर बीसीसीआयने दंड ठोठावला आहे. यासोबतच त्याच्या खात्यात डिमेरीट पॉईंट सुद्धा ऍड झाला आहे. 

ऋषभ पंतच्या विकेटचं सेलिब्रेशन महागात पडलं : 

राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी बुधवारी जबरदस्त गोलंदाजी करून लखनऊच्या संघाला 18 व्या ओव्हरमध्ये 119 धावांवर ऑलआउट केले. मिचेल मार्श, निकोलस पुरन आणि हिम्मत सिंह यांच्या व्यतिरिक्त लखनऊच्या इतर कोणत्याही फलंदाजांना राजस्थान रॉयल्सने फारकाळ मैदानात टिकून दिले नाही. सामन्यात सर्वाधिक तीन विकेट राजस्थानच्या जोफ्रा आर्चरने घेतल्या, शिवाय बृजेश शर्मा आणि  नांद्रे बर्गर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतले. मात्र सामन्यादरम्यान ऋषभ पंतची विकेट घेतल्यावर आक्रमक सेलिब्रेशन करणाऱ्या नांद्रे बर्गरवर बीसीसीआयने दंड ठोठावला. 

नांद्रे बर्गरवर मॅच फीच्या 10 टक्के फाईन लावण्यात आला यासोबतच एक डिमेरिट पॉइंट सुद्धा देण्यात आला. त्याला आयपीएल कोड ऑफ कंडक्टच्या अनुच्छेद 2.5 नुसार लेव्हल 1 चा गुन्हा करण्यात दोषी आढळण्यात आले. ज्यानुसार सामन्यादरम्यान आक्षेपार्ह भाषा, हावभाव, कृती इत्यादींचा प्रयोग करणं सामील आहे. अशी कोणतीही कृती ज्यामुळे दुसऱ्या खेळाडूचा अपमान होतो किंवा त्याच्याकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येऊ शकते. बर्गरने सामन्यात विकेट घेतल्यानंतर आक्रमकपणे सेलिब्रेशन केलं होतं ज्यामुळे त्यावर दंड ठोठावण्यात आला. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर : 

आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने चांगली सुरुवात केली. आतापर्यंत त्यांनी एकूण 7 सामने खेळले असून यापैकी 5 सामन्यात विजय मिळवला आहे. सध्या त्यांच्या खात्यात 10 पॉईंट्स असून ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानी आहेत. तर पंजाब किंग्स हे 6 सामने जिंकून 11 पॉईंट्स घेऊन टॉपवर पोहोचले. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

