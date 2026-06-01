/IPL 2026 RCB Victory Parade : दुसऱ्यांदा चॅम्पियन झाल्यावर RCB करणार विक्ट्री परेडचं आयोजन? समोर आली मोठी माहिती

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 19 व्या सीजनचा अंतिम सामना हा रविवार 31 मे रोजी खेळवला गेला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB VS GT) या दोन संघांमध्ये झालेल्या सामन्यात गुजरातने आरसीबीला विजयासाठी 156 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीचा संघ यशस्वी ठरला आणि त्यांनी 18 ओव्हरमध्ये 5 विकेट राखून हा सामना जिंकला. आरसीबीचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने षटकार ठोकून आरसीबीला विजय मिळवून दिला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची ही आयपीएल विजेतेपदाची सलग दुसरी वेळ होती. यापूर्वी तब्बल 18 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2025 चं विजेतेपद पटकावलं होतं, त्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा आता आरसीबीने आयपीएलची चॅम्पियन ठरली आहे. अशी कामगिरी करणारा आरसीबी हा स्पर्धेच्या इतिहासातील तिसरा संघ ठरला आहे. एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक विजयानंतर आरसीबीचे चाहते यंदा विक्ट्री परेडचं आयोजन होणार की नाही याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतायत. अशातच एक मोठी अपडेट समोर आलीये.
यंदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. मागच्या वर्षी 2025 मध्ये पहिल्यांदा जेव्हा आरसीबीने आयपीएलची चॅम्पियनशिप पटकावली होती तेव्हा बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमपर्यंत विक्ट्री परेड काढण्यात आली. मात्र अपुऱ्या व्यवस्थापनामुळे स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली. यात तब्बल 11 जणांचा मृत्यू झाला. ज्यानंतर बराच गोंधळ उडाला आणि आरसीबी संघ, स्टेडियम मॅनेजमेंट इत्यादी सर्वांवर न्यायालयीन खटला देखील दाखल करण्यात आला. संघातील व्यवस्थापन करणाऱ्या काही मंडळींना सुद्धा यात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर बीसीसीआयने ऍडव्हायजरी जाहीर करून सांगितले होते की यापुढे अशा पद्धतीने भविष्यात कोणतीही विक्ट्री परेड आयोजित करण्यात येणार नाही. त्यामुळेच टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजयानंतर मुंबईत मरिन ड्राइव्ह येथे विक्ट्री परेडचं आयोजन करण्यात आलं नव्हतं.
यंदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं असलं तरी अधिकृतपणे विक्ट्री परेड किंवा कोणत्याही समारोहाचे आयोजन करण्यात येणार नाही हंसी माहिती समोर येत आहे. आरसीबीने हा निर्णय मागच्या वर्षी झालेली दुःखद घटना लक्षात घेऊन तसेच कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारच्या शपथविधी समारोह लक्षात घेऊन घेतला आहे. हा कार्यक्रम लोकभवनात संध्याकाळी 4:10 वाजता आयोजित केला जाणार असून राज्यपालांचे निवासस्थान हे एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमच्याजवळ आहे. या राजकीय कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून कार्यकर्ते येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून यावर्षी विक्ट्री परेडचं आयोजन होणार नाही हे जवळपास निश्चित आहे.
आरसीबीच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितलं की, 'बंगळुरूमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारचं आयोजन होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत आणि आम्हाला त्यांचे पालन करावे लागेल', अशी माहिती आरसीबीच्या एका सूत्राने पीटीआयला दिली. बंगळूर शहर पोलिसांनी शुक्रवारी एक सूचना जारी करून जनतेला आवाहन केले आहे की, जर आरसीबीने आयपीएलचा अंतिम सामना जिंकला तर फटाके फोडणे, रस्त्यावर जल्लोष करणे, अशांतता निर्माण करणे फॅन्सनी टाळावे. पोलिसांनी म्हटले की, 'आम्ही चाहत्यांना रस्त्यावर जाहीरपणे उत्सव साजरा न करण्याची आणि विशेषतः शांतता व सुरक्षेला बाधा न आणण्याची विनंती करणारी सूचना जारी केली आहे.
बंगळूर शहराचे पोलीस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह म्हणाले होते, की 'आम्ही कोणत्याही सार्वजनिक उत्सव, कार्यक्रमांना परवानगी देणार नाही. जर कोणाला उत्सव साजरा करायचा असेल, तर त्यांनी आपल्या घराच्या आत साजरा करावा'.
आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यात आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी गुजरात टायटन्सने आधी फलंदाजी निवडली आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेटवर 155 धावा केल्या. आरसीबीने 18 व्या ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 161 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. यात आरसीबीकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक 75 धावा विराट कोहलीने केल्या. याशिवाय व्यंकटेश अय्यरने 32, रजत पाटीदारने 15, टीम डेविडने 24 आणि जितेश शर्माने 11 धावा केल्या. विराट कोहलीने 42 बॉलमध्ये नाबाद 75 धावा केल्या. यादरम्यान त्याने 9 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले.