IPL 2026 : "हो, मला वाटतं तो आता माझा नवीन आवडता..." ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार झाला Vaibhav Sooryavanshi चा फॅन!

RR vs SRH IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी याने आयपीएल 2026 मध्ये पहिले शतक झळकावले. या खेळीनंतर आता एसआरएचचा कर्णधार पॅट कमिन्सने वक्तव्य केले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 26, 2026, 03:31 PM IST
Pat Cummins on Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये दोन्ही संघानी 200 धावांचा आकडा पार केला. कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाचा सलामीवीर फलंदाज वैभव सुर्यवंशी याने फलंदाजी करुन आयपीएलमधील त्याने दुसरे शतक वयाच्या 15 व्या वर्षी पूर्ण केले. त्याने या सिझनमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. पण कालच्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशी याने शतक झळकावूनही राजस्थान रॅायल्सला पराभवाचा सामना करावा लागला. वैभव सूर्यवंशी याने त्याच्या खेळीने जगभरामध्ये त्याची ओळख निर्माण केली आहे, आता त्याने फक्त क्रिकेट चाहत्यांच्याच मनात नाही तर क्रिकेट दिग्गजांच्या मनात देखील घर तयार केले आहे. आता वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक खेळाडू चाहता झाला आहे. 

पॅट कमिन्स झाला वैभवचा फॅन

राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने जेव्हा कालच्या सामन्यामध्ये एसआरएचविरुद्ध शतक झळकावले तेव्हा त्याने सर्वात जलद शतक दुसऱ्यांदा ठोकले आहे. त्याने त्याच्या खेळीने आता ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्स याला प्रभावित केले आहे. त्याने कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याने 37 चेंडूंमध्ये 103 धावा केल्या. काल झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पॅट कमिन्स याला वैभव सूर्यवंशी याच्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी पॅट कमिन्स याने सांगितले की, हो, मला वाटतं तो आता माझा नवीन आवडता खेळाडू आहे. तो चेंडू जोरदार मारतो, त्याला खेळताना पाहणे हा एक आनंद आहे, असे दिग्गज कर्णधाराने पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. 

पुढे पॅट कमिन्स याने त्याच्याबद्दल सांगितले की, तो एक प्रभावी गोलंदाज आहे, त्याने त्याच्या कारकिर्दीची दमदार सुरुवात केली आहे. मला त्याची पद्धत आणि स्टाईल खुप आवडते असे पॅट कमिन्स याने उघडपणे सांगितले. वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीने पॅट कमिन्स हा खूप प्रभावित झालेला दिसत आहे. संघाच्या गोलंदाजीवर त्याने सांगितले की एक गोलंदाज म्हणून तुम्हाला अचूक गोलंदाजी करावीच लागते, कारण तसे न केल्यास तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. 

वैभव सूर्यवंशीची एसआरएचविरुद्ध खेळी

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी याने शतक झळकावले. त्याने कालच्या सामन्यामध्ये 37 चेंडूमध्ये 103 धावा केल्या. यामध्ये 12 षटकारांचा समावेश आहे तर 5 चौकार त्याने या खेळीमध्ये मारले आहेत. काल दोन सामने खेळवण्यात आले यामध्ये तीन फलंदाजांच्या डोक्यावर ऑरेंज कॅप होती. त्यामुळे सध्या आयपीएल 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपसाठी फलंदाजांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

