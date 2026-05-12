/IPL 2026 : पंजाबच्या सलग चार पराभवानंतर भडकला कर्णधार श्रेयस अय्यर, कोणावर फोडलं पराभवाचं खापर?

IPL 2026 PBKS VS DC : पंजाब किंग्सचा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सोमवारी झालेल्या सामन्यात पराभव झाला. हा त्यांचा सलग चौथा पराभव होता. यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर भडकला आणि त्याने या पराभवासाठी गोलंदाजी आणि फिल्डिंगला जबाबदार ठरवले.
IPL 2026 PBKS VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (Punjab Kings VS Delhi Capitals) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात पंजाब किंग्सवर दिल्ली कॅपिटल्सने 3 विकेट्स राखून विजय मिळवला. पंजाब किंग्सने उत्तर फलंदाजी करून दिल्ली कॅपिटल्सला 211 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात दिल्ली कॅपिटल्सला यश आलं. त्यांनी 19 व्या ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. हा पंजाब किंग्सचा सलग चौथा पराभव होता. यापूर्वी सलग 6 सामन्यात त्यांचा विजय झाला होता, मात्र मागच्या 4 सामान्यांपासून त्यांच्या पदरी पराभवच पडला. त्यामुळे पंजाब किंग्सचं प्लेऑफमधील आव्हान कायम असलं तरी त्यांच्या प्लेऑफमधील स्थानावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेला नाही. त्यामुळे दिल्ली विरुद्ध पराभवांनंतर पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) चांगलाच भडकला आणि त्याने या पराभवासाठी गोलंदाजी आणि फिल्डिंगला जबाबदार ठरवले.
पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने गोलंदाजी आणि फील्डिंगला पराभवाचं कारण असल्याचं सांगितलं. त्याने सामन्यानंतर ब्रॉडकास्टरला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, 'मी घुमवून फिरवून गोष्टी बोलणार नाही. आज पुन्हा एकदा फील्डिंग आणि गोलंदाजीने आम्हाला निराश केलं. माझ्या मते, या खेळपट्टीवर 30 धावा खूप जास्त होत्या, कारण चेंडू ज्या प्रकारे स्विंग होत होता आणि उसळीसुद्धा वेगळी होती'.
श्रेयस अय्यरने या सामन्यात युजवेंद्र चहलला गोलंदाजी दिली नाही. जेव्हा याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला तेव्हा श्रेयस अय्यरने म्हटले की, 'माझ्या मनात हा विचार नक्कीच होता, पण ज्या प्रकारे बॉल सीम स्विंग होत होती आणि ज्या प्रकारे स्पिनर्सला मदत मिळत होती, मला वाटलं की जर आम्ही आमच्या लाईन आणि लेंथमध्ये अगदी योग्य प्रकारे एग्जीक्यूशन केलं असतं तर आम्ही विकेट काढू शकत होतो. पण आम्ही दुर्दैवाने पुन्हा तसं करू शकलो नाही.
पंजाब किंग्सने आतापर्यंत 11 सामन्यात एकूण 13 पॉईंट्स मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानी आहेत. पंजाब किंग्सला यात 6 विजय आणि 4 पराभव मिळालेत. तर दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने 12 सामन्यापैकी 5 सामन्यात विजय मिळवला. दिल्ली कॅपिटल्सच्या खात्यात 10 पॉईंट्स आहेत. ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 7 नंबरवर आहेत. एक पराभव दिल्लीला प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर काढू शकला असता पण तसं झालं नाही.