/IPL 2026 : पंजाब किंग्सचा लागोपाठ सहावा पराभव, प्रीती झिंटा संघावर नाराज, सामना झाल्यावर श्रेयस अय्यरसोबत केली गंभीर चर्चा

IPL 2026 PBKS VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 17 मे रोजी झालेल्या पहिल्या डबल हेडर सामन्यात पंजाब किंग्सचा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पराभव झाला. 23 धावांनी झालेल्या पराभवामुळे पंजाब किंग्सच्या प्लेऑफमधील समीकरणाला मोठा धक्का दिला. पंजाब किंग्सला या स्पर्धेत मिळालेला हा सलग सहावा पराभव होता. यंदा आयपीएलच्या सुरुवातीला लागोपाठ 6 सामने जिंकून अतिशय मजबूत स्थितीत असणारा पंजाब किंग्सचा संघ त्यानंतरच्या सामन्यात मात्र ती लय कायम ठेऊ शकला नाही. पंजाब किंग्सच्या या खराब प्रदर्शनामुळे मालकीण प्रीती झिंटा नाराज दिसली आणि तिने सामना झाल्यावर मैदानात येत कर्णधार श्रेयस अय्यरशी चर्चा केली. श्रेयस सोबत प्रीती गंभीर चर्चा करताना दिसली. ज्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत.
आयपीएल 2026 सीजन सुरु झाला आणि सुरुवातीलाच पंजाब किंग्सने जबरदस्त प्रदर्शन करून तब्बल 6 सामने जिंकले. त्यानंतर पंजाब हा पुढे जाऊन पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप २ मध्ये राहून प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करेल अशी शक्यता होती. मात्र रविवारी मिळालेल्या सलग सहाव्या पराभवामुळे पंजाब किंग्सची मालकीण अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने थेट मैदानात जाऊन कर्णधार अय्यरशी चर्चा केली. व्हायरल होणारा व्हिडीओ पाहून वाटतंय की ती संघाची रणनीती, प्रदर्शनाबाबत प्रश्न करत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्ट झळकत होती. तिचे हावभाव आणि बोलण्याच्या पद्धतीवरून वाटत होते की ती पंजाब किंग्सच्या परफॉर्मन्समुळे खुश नाहीये.
गुरुवारी सुद्धा पंजाब किंग्सला धर्मशाला स्टेडीयमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पराभव मिळाला होता. त्यानंतर संघाची मालकीण प्रीती झिंटा ही पंजाबचा हेड कोच रिकी पॉन्टिंगशी गंभीर चर्चा करताना दिसली होती. त्यांचे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल झाले होते. आता कोचनंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरशी प्रीती बोलताना दिसली. ज्यामुळे संघाच्या लागोपाठ पराभवामुळे फ्रेंचायझी खूप दबावात आहे हे स्पष्ट होतं.
पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात प्लेऑफसाठी आता करो या मरोची लढाई आहे. सध्या आरसीबी विरुद्ध मिळालेल्या परबहावमुळे पंजाब किंग्सकडे 13 सामन्यात 13 पॉईंट्स आहेत. पंजाबचा नेट रन रेट चांगला असल्याने ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानी आहेत. पण त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं गणित पूर्णपणे बदललं आहे. पंजाब किंग्सला आता शेवटचा सामना जिंकणं गरजेचं आहे तरच ते 15 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचतील. पंजाबला फक्त शेवटचा सामना जिंकणं गरजेचं नसणार आहे तर त्यांना प्रार्थना करावी लागेल की पॉईंट्स टेबलमध्ये त्याच्या खाली असणाऱ्या संघांनी त्यांचे उर्वरित सामने हरावेत. असं झाल्यास तरच पंजाब किंग्स प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकतील.