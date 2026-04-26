IPL 2026 : दिल्लीविरुद्ध सामन्याआधी RCB च्या संघाला मोठा धक्का! मॅचविनर खेळाडू बाहेर, कोचने दिली माहिती

दिल्ली कॅपिट्ल्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये आगामी सामना 27 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना दिल्ली कॅपिटल्ससाठी महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली कॅपिट्ल्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सिझनमध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सुरुवातीपासूनच चांगली कामगिरी केली आहे. संघाने फलंदाजीने त्याचबरोबर गोलंदाजीने देखील विरोधकांवर दबाव आणला आहे. पंजाब किंग्सविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर दिल्लीचा संघ आता त्यांची बेस्ट प्लेइंग 11 आगामी सामन्यामध्ये मैदानामध्ये उतरवण्याचा त्याचा प्रयत्न असणार आहे. तर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाला आगामी सामना होण्याआधी मोठा धक्का बसला आहे.
मागील सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाचा सलामीवीर फलंदाज आणि विराट कोहलीचा पार्टनर फिल्ल सॅाल्ट हा दुखापतीमुळे गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामना खेळला नाही. आता तो आगामी सामना खेळणार की नाही यासंदर्भात कोचने माहिती दिली आहे. आरसीबीचा कोच दिनेश कार्तिक याने आगामी सामना होण्याआधी संघाबद्दल महत्वाची माहिती दिली आहे. आरसीबीचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा आगामी सामन्यामध्ये खेळणार नाही असे दिनेश कार्तिकने स्पष्ट केले आहे. मागील सामन्यामध्ये देखील तो दुखापतीमुळे संघाबाहेर राहिला होता.
Dinesh Karthik confirms that Phil Salt is still injured and will miss tomorrow's match against DC DCvsRCB IPL2026
— Cricbuzz (@cricbuzz) April 26, 2026
मागील सामन्यामध्ये जेव्हा फिल्ल सॅाल्ट सामन्याला मुकला होता तेव्हा त्याच्या जागेवर जेकब बेथल हा सलामीवीर फलंदाज म्हणून सामना खेळला होता. पण त्या सामन्यामध्ये फार काही चांगली कामगिरी जेकब बेथल याने केली नाही. गुजरात टायटन्सविरुद्ध केवळ १४ धावा करून बेथेल पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. त्यामुळे, तो दिल्लीविरुद्ध मोठी खेळी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
आयपीएल 2026 मधील आरसीबीच्या संघामधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाचे आतापर्यत 7 सामने झाले आहेत. यामध्ये संघाला पाच सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 2 सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी 8 विजयाची गरज आहे, संघाच्या खात्यामध्ये आता पाच विजय आहेत आणखी तीन विजयाची गरज आरसीबीच्या संघाला आहे.