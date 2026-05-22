/IPL Playoffs Scenario: चेन्नई सुपरकिंग्स बाहेर, आता 1 जागेसाठी 4 संघांमध्ये टक्कर, प्लेऑफची शर्यत झाली अधिक रोमांचक

IPL 2026 Playoffs Scenario : गुजरात टायटन्स विरुद्ध पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचं प्लेऑफमधील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे. आता प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी केवळ एक जागा शिल्लक आहे. एका जागेसाठी चार संघ शर्यतीत आहेत.
IPL 2026 Playoffs Scenario : आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (Chennai Superkings VS Gujrat Titans) यांच्यात 66 वा सामना गुरुवारी खेळवला गेला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सने चेन्नईचा दारुण पराभव करून त्यांच्यावर 89 धावांनी विजय मिळवला. हा सामना चेन्नई सुपरकिंग्सचा यंदाच्या सीजनमधील शेवटचा सामना होता या सामन्यात मिळालेल्या पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचं प्लेऑफमधील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे. तसेच सीएसके पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 7 वर पोहोचली आहे. आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफचं समीकरण पाहिलं तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांनी यापूर्वीच प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलंय, तर आता प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी केवळ एक जागा शिल्लक आहे. चेन्नई सुपरकिंग्स बाहेर झाल्यावर आता या एका जागेसाठी चार संघ शर्यतीत आहेत. त्यामुळे प्लेऑफची शर्यत अधिक अधिक रोमांचक झाली आहे.
आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफच्या चारपैकी तीन जागा आधीच निश्चित झाल्या असून यात आरसीबी 13 सामन्यात 18 पॉईंट्स मिळवून प्रथम स्थानी आहे. तर गुजरात टायटन्स 14 सामन्यात 18 पॉईंट्स मिळवून दुसऱ्या स्थानी आहे. तसेच सनरायजर्स हैदराबाद संघ 13 सामन्यात 16 पॉईंट्स जिंकून तिसऱ्या स्थानी आहे. तर कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स हे संघ प्लेऑफच्या चौथ्या जागेवर स्थान मिळवण्यासाठी शर्यतीत आहेत.
राजस्थान रॉयल्सला प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामना जिंकावा तर लागेलच मात्र यासोबतच नेट रन रेट सुद्धा चांगला ठेवावा लागेल. तसेच सध्या प्लेऑफच्या शर्यतीत स्थान मिळवू इच्छिणारे सर्व संघ हे त्यांच्या सामन्यात पराभूत होतील याकडे सुद्धा लक्ष द्यावे लागेल.
रविवारी संध्याकाळी दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना हा कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध होणार आहे. पराभव होऊनही राजस्थान रॉयल्सला (14 गुण) पुढे जायचे असेल, तर दिल्ली कॅपिटल्सला केकेआरला थोड्या फरकाने हरवणे आवश्यक आहे. कोलकाता आणि पंजाब किंग्सचे पॉईंट्स बरोबर आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करतो तर त्यांचे 15 पॉईंट्स होतील. पंजाब किंग्सचा संघ जर लखनऊ सुपर जाएंट्सला पराभूत करते तर त्यांचे पण 15 पॉईंट्स होतील आणि नेट रन रेटने प्लेऑफच्या चौथ्या संघाचा निर्णय होईल.
दिल्ली कॅपिटल्सकडे सध्या 13 सामन्यात एकूण 12 पॉईंट्स आहेत. दिल्लीचा संघ हा प्लेऑफच्या शर्यतीत आहे पण त्यांचे चान्सेस खूप कमी आहेत. संघाचा नेट रन रेट हा -0.871 इतका आहे. त्यांना शेवटच्या सामन्यात कोलकाताला मोठ्या फरकाने पराभूत करावं लागेल. शिवाय पंजाब आणि राजस्थानचा पराभव व्हावा अशी प्रार्थना करावी लागेल. तरच ते प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होऊ शकतील.