IPL 2026 Playoff Senario : अर्ध आयपीएल संपलं, 39 सामन्यानंतर प्लेऑफच्या उंबरठ्यावर 'हे' 4 संघ, असं असेल समीकरण?

IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएलचा 19 वा सीजन आता अतिशय रोमांचक वळणावर आला असून प्रत्येक सामन्यासोबतच आता प्लेऑफची रेस अधिकच इंटरेस्टिंग होऊ लागली आहे. आतापर्यंत आयपीएलचे जवळपास 39 सामने झाले असून आता आयपीएल 2026 चा उत्तरार्ध सुरु झालेला आहे. आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी 39 वा सामना आरसीबी विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने विजय मिळवला त्यामुळे पॉईंट्स टेबलची स्थिती बदलली आहे. अद्याप प्लेऑफमध्ये जाणारे 4 संघ कोणते असतील हे अजून ठरलं नसलं तरी याच चित्र स्पष्ट होऊ लागलं आहे. महत्वाची गोष्टी अशी की हे समीकरण आयपीएल 2025 सारखं होऊ लागलं आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या पंजाब किंग्सची प्लेऑफमधील जागा ही जवळपास निश्चित मानली जातेय. तर दुसरीकडे रजत पाटीदारच्या नेतृत्वातील आरसीबीचा संघ हा मागील काही सामान्यांपासून त्यांचा विनिंग मोमेंटम सुरु ठेवतोय. जर आरसीबी असेच सामने जिंकत राहिली तर कदाचित 2025 प्रमाणे पंजाब किंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात फायनल सामान होऊ शकेल.
पंजाब किंग्स :
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सच्या संघाने 7 सामने खेळले असून यातील सर्व सामने त्यांनी जिंकले आहेत. पंजाब किंग्सच्या खात्यात 13 पॉईंट्स जमा झाला असून त्यांचा नेट रन रेट +1.333 असा आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये पंजाब किंग्स सध्या नंबर १ वर असून त्यांची प्लेऑफमधील जागा जवळपास निश्चित आहे. आता पंजाब किंग्सला एकूण 7 सामने शिल्लक असून प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना आता फक्त २ सामने जिंकायचे आहेत. 16 पॉईंट्स सह संघ टॉप ४ मध्ये प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होईल.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू :
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आतापर्यंत 8 सामने खेळले असून यापैकी 6 सामन्यात त्यांनी विजय मिळवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात 12 पॉईंट्स झाले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +1.919 असून सर्वात उत्तम आहे. आरसीबीचा संघ सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे.
सनरायजर्स हैदराबाद :
सनरायजर्स हैदराबादसंघाने 8 सामन्यांपैकी 5 सामन्यात विजय मिळवलाय. तर त्यांचा संघ 10 पॉईंट्स सह तिसऱ्या स्थानी आहे. त्यांचा नेट रन रेट हा सुद्धा +0.815 असा आहे. सनरायजर्स हैदराबाद संघाला आता प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी कमीत कमी 3 सामने जिंकावे लागतील.
राजस्थान रॉयल्स :
राजस्थान रॉयल्स संघाने आतापर्यंत 8 पैकी 5 सामने जिंकले असून त्यांनी 10 पॉईंट्स जिंकले आहेत. त्यांचा नेट रन रेट +0.602 असून ते चौथ्या स्थानी आहेत. राजस्थान रॉयल्सला आता उर्वरित 6 सामन्यांपैकी 3 समाने जिंकायचे आहेत. असं झालं तर ते प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होऊ शकतील.