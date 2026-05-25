/IPL 2026 टॉप 4 संघ ठरले! मंगळवारपासून रंगणार प्लेऑफ सामन्यांचा थरार, पाहा शेड्युल

IPL 2026 Playoff Matches : आयपीएल 2026 स्पर्धेची लीग स्टेज रविवारी डबल हेडर सामन्यांसह समाप्त झाली आहे. यानंतर आता यंदाच्या सीजनमध्ये टॉप 4 मध्ये राहिलेल्या संघांनी आता प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय केला आहे. आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफचे चार संघ निश्चित झाले असून यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स सनरायजर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांचा समावेश आहे. रविवारी मुंबई इंडियन्सला पराभूत करून राजस्थान रॉयल्सने 16 पॉईंट्सने थेट प्लेऑफसाठी क्वालिफाय केलं, ज्यामुळे शर्यतीत असणारे पंजाब किंग्स, केकेआर, दिल्ली कॅपिटल्स या संघांचं आव्हान संपुष्टात येऊन ते थेट स्पर्धेतून बाहेर पडले. आता मंगळवार 26 मे पासून आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफ सामन्यांना सुरुवात होणार असून मंगळवारी क्वालिफायर 1 सामना खेळवला जाईल.
रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात 69 वा लीग स्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात मुंबईने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. राजस्थान रॉयल्सने मुंबईच्या गोलंदाजी समोर 205 धावांची कामगिरी केली तर दरम्यान त्यांनी 8 विकेट गमावल्या. मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 206 धावांचं आव्हान मिळालं असताना मुंबई संघ मात्र 9 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये केवळ 175 धावा करू शकला. ज्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने 30 धावांनी मुंबईवर विजय मिळवला. यासह राजस्थान रॉयल्सने प्लेऑफचं तिकीट सुद्धा निश्चित केलं आणि मुंबई इंडियन्सचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आलं.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू नंबर 1 वर असून त्यांनी 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत. यात आरसीबीचा नेट रन रेट हा +0.783 आहे. तर त्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरात टायटन्स असून त्यांनी 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत आणि यात त्यांचा नेट रन रेट हा +0.695 आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सनरायजर्स हैदराबादने सुद्धा 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत मात्र त्यांचा नेट रन रेट हा +0.524 इतका आहे. चौथ्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्सने 16 पॉईंट्स सह क्वालिफाय केलं असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.189 आहे.
क्वालिफायर 1 : 26 मे 2026 - मंगळवार - धर्मशाला स्टेडियम - ( रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स )
एलिमिनेटर : 27 मे 2026 - बुधवार - महाराज यादवेंद्र सिंह स्टेडियम - (सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स)
क्वालिफायर 2 : 29 मे 2026 - शुक्रवार - महाराज यादवेंद्र सिंह स्टेडियम
फायनल : 31 मे 2026 - रविवार - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद