/IPL 2026 Playoff Senario : RCB क्वालिफाय, तर 3 जागांसाठी 5 संघ शर्यतीत, प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी कोणाची शक्यता जास्त? पाहा समीकरण

IPL 2026 Playoff Senario : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामना राजस्थान रॉयल्सने गमावला, ज्यामुळे प्लेऑफची गणितं बदलली असून आता प्लेऑफच्या तीन जागांसाठी पाच संघांमध्ये चुरस आहे. तेव्हा कोणत्या संघाची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) एका महत्वाच्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने रविवार 17 मे रोजी राजस्थान रॉयल्सचा 5 विकेटने पराभव केला. या सामन्यात आधी फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेट गमावून 193 धावांचा स्कोअर उभा केला. तर उत्तरात दिल्ली कॅपिटल्सने शेवटच्या ओव्हरमध्ये टार्गेट चेज केलं. या पराभवानंतर राजस्थान रॉयल्सने अगदी सहज प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करण्याची संधी गमावली आहे. या सामन्याच्या निकालानंतर आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलचं समीकरण पूर्णपणे बिघडलं आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ रविवारी पंजाब किंग्सला पराभूत करून यंदा प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करणारा संघ ठरला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या खात्यात 18 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट सुद्धा चांगला आहे. तर दुसरीकडे स्पर्धेतून बाहेर होणाऱ्या संघाचं चित्र सुद्धा स्पष्ट झालं आहे.
मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स 8-8 पॉईंट्स असल्याने आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडलेत तर आता दिल्ली कॅपिटल्सकडे 13 सामन्यात 12 पॉइंट्स असले तरी त्यांचे नेट रन रेट हा -0.871 असा खराब आहे. त्यामुळेच ते टेक्निकली प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर आहेत.
आरसीबीने प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केल्यावर आता उर्वरित तीन जागांसाठी पाच संघ शर्यतीत आहेत. यात गुजरात टायटन्स सर्वात मजबूत स्थितीत असून त्यांच्याकडे 16 पॉईंट्स आहेत. त्यांना आतफक्त एक शेवटचा सामना खेळायचाय ज्यामुळे त्यांचे 18 पॉईंट्स होताच ते प्लेऑफसाठी टॉप 2 मध्ये क्वालिफाय होतील. जर त्यांचा पराभव जरी झाला तरी ते चांगल्या नेट रन रेटमुले टॉप 4 वर राहतील. तर दुसरीकडे सनरायजर्स हैदराबादचे 12 सामन्यात 14 पॉईंट्स आहेत त्यांना प्लेऑफचं तिकीट निश्चित करण्यासाठी उर्वरित दोनपैकी 1 सामना जिंकावा लागेल.
दिल्लीकडून राजस्थान रॉयल्सचा पराभव झाल्याने पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात प्लेऑफसाठी आता करो या मरोची लढाई आहे. तर राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स यांची परिस्थिती काहीशी एकसारखी आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी १२ सामने खेळले असून यात दोघांचा नेट रन रेट हा एक सारखा आहे. या दोघांच्या संघांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित दोन सामने जिंकावे लागतील.
आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफचं समीकरण पाहिलं तर कोलकाता नाईट रायडर्स अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून आहेत. त्यांच्याकडे 12 सामन्यात 11 पॉईंट्स असून त्यांना प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी उर्वरित दोन सामने जिंकावे लागतील. यासोबतच, त्यांना अशी प्रार्थना करावी लागेल की पंजाब किंग्स आपला शेवटचा सामना हरावा आणि चेन्नई किंवा राजस्थान यापैकी एक संघ आपल्या उर्वरित दोन्ही सामन्यांमध्ये खूपच खराब कामगिरी करावी.