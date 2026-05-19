/IPL 2026 Playoff Senario : प्लेऑफसाठी 3 संघ निश्चित, तर एका जागेसाठी 5 संघांमध्ये चुरस, पाहा कसं आहे समीकरण?

IPL 2026 Playoff Senario : हैदराबादने सोमवारी चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपरकिंग्सवर 5 विकेटने विजय मिळवला. या विजयानंतर सनरायजर्स हैदराबाद संघ प्लेऑफसाठी नंबर दोन स्थानावर क्वालिफाय झालाय तर या विजयाचा फायदा गुजरात टायटन्सला सुद्धा झाला असून ते देखील तिसऱ्या स्थानावर क्वालिफाय झालेत.
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये 63 वा सामना चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात पार पडला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात हैदराबादने चेन्नई सुपरकिंग्सचा 5 विकेटने पराभव केला. चेन्नईवर विजय मिळवल्याचा फायदा हा फक्त हैदराबादलाच झाला नाही तर त्यांच्या सह गुजरात टायटन्सला सुद्धा झाला. चेन्नई पराभूत झाल्याने सनरायजर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स हे दोन्ही संघ अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर क्वालिफाय झालेत. तर विशेष म्हणजे चौथ्या स्थानासाठी आता तब्बल पाच संघांमध्ये चुरस आहे. यात चेन्नई सुपरकिंग्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स यांचा समावेश आहे.
सोमवारी 18 मे रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात झालेल्या सामन्यात टॉस चेन्नईने जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी त्यांनी 7 विकेट गमावून 180 धावा केल्या. हैदराबादला विजयासाठी 181 धावांचे आव्हान मिळाले होते हे आव्हान पूर्ण करण्यात हैदराबादचा संघ यशस्वी झाला. यात ईशान किशनने सर्वाधिक 70 धावांची खेळी केली. हैदराबादने 6 विकेट आणि एक ओव्हर राखून विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. यासह पॉईंट्स टेबलमध्ये प्रत्येकी 16-16 पॉईंट्स झाल्याने हैदराबाद संघासोबत गुजरात टायटन्सने सुद्धा प्लेऑफसाठी क्वालिफाय केलं. यापूर्वी रविवारी आरसीबीचा संघ पंजाब किंग्सला पराभूत करून प्लेऑफमध्ये पोहोचला होता. सनरायजर्स हैदराबादच्या विजयाने आता निश्चित केलं की इतर कोणताही संघ आता 16 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकणार नाही, त्यामुळे गुजरात टायटन्सने सरळ क्वालिफाय केलं. आता गुजरात जर त्यांचा शेवटचा सामना जिंकली तर त्यांना 18 पॉईंट्स मिळवून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचण्याची संधी असेल. तर हैदराबाद त्यांचा उर्वरित सामना जिंकून 18 पॉईंट्स मिळवू शकते.
आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधील चार पैकी तीन संघ आता निश्चित झाले आहेत. मात्र चौथ्या स्थानी क्वालिफाय करण्यासाठी तब्बल पाच संघांमध्ये चुरस आहे. पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाइट राइडर्स हे संघ प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्याच्या शर्यतीत आहेत. पंजाब किंग्सकडे सध्या 13 पॉईंट्स आहेत तर चेन्नई, राजस्थान आणि दिल्ली संघाकडे प्रत्येकी 12-12 पॉईंट्स आहेत. राजस्थानचे दोन सामने शिल्लक असून चेन्नई आणि दिल्ली यांना आता एक सामना खेळायचाय. तर पंजाब किंग्स शेवटचा सामना जिंकून 15 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकते. तसेच कोलकाता नाईट रायडर्स उर्वरित दोन्ही सामने जिंकते तर ते सुद्धा 15 पॉईंट्स पर्यंत जाऊ शकतात. तर राजस्थान त्यांचे उर्वरित सामने जिंकली तर 16 पॉईंट्स पर्यंत जाऊ शकते. चेन्नई सुपरकिंग्सला त्यांचा शेवटचा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल, एवढच पुरेसं नाही तर त्यांना प्लेऑफ क्वालिफिकेशनसाठी उत्तर संघांवर सुद्धा अवलंबून रहावं लागेल.