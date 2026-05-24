/IPL 2026 Playoff Senario : 1 जागा, 5 संघ आणि शेवटचे 2 सामने ठरवणार प्लेऑफमध्ये चौथा भिडू कोण? पाहा प्लेऑफचं समीकरण

IPL 2026 : सध्या आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमध्ये आतापर्यंत तीन संघांनी आपली जागा निश्चित केली आहे. तर प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी चौथा संघ अजूनही निश्चित होणं बाकी आहे. पंजाब किंग्स सध्या प्लेऑफमधील ते चौथं स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीत अग्रेसर आहे, मात्र त्यांचं प्लेऑफमध्ये जाणं हे आयपीएल 2026 मधील रविवारी होणाऱ्या सामन्यांवर अवलंबून असणार आहे.
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 मध्ये मागील सहा सामने गमावलेल्या पंजाब किंग्स संघाने (Punjab Kings) त्यांच्या पराभवाची शृंखला मोडीत काढून शनिवारी झालेल्या सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध विजय मिळवला आहे. लखनऊच्या एकना स्टेडियम खेळवण्यात आलेल्या या रोमांचक सामन्यात पंजाब किंग्सने लखनऊवर विजय मिळवला. मात्र असं असूनही श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या पंजाब किंग्सने अद्याप प्लेऑफमधील त्यांचं स्थान निश्चित केलं नाही. मात्र त्यांनी स्वतःला प्लेऑफच्या शर्यतीत सर्वात मजबूत स्थितीत ठेवलं आहे.
शनिवार लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर झालेला सामना पंजाब किंग्ससाठी अत्यंत महत्वाचा होता. टॉस जिंकून पंजाब किंग्सने प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या फलंदाजांनी एकूण 6 विकेट गमावून 196 धावा केल्या. जोश इंग्लिसने 44 बॉलमध्ये 72 धावांची खेळी केली. तर गोलंदाजांमध्ये मार्को जानसन आणि अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहलने प्रत्येकी 2-2 अश्या विकेट घेतल्या. तर अझमतुल्लाह ओमरझाई आणि शशांक सिंह याने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
197 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करताना पंजाब किंग्सला प्रभसिमरन सिंहने एक मजबूत सुरुवात करून दिली. प्रभसिमरन सिंहने 39 बॉलमध्ये 69 धावांची खेळी केली. पॉवर प्लेचा त्यांनी खूप फायदा उचलला. प्रभसिमरन आउट झाल्यावर कर्णधार श्रेयस अय्यरने मैदानात मोर्चा सांभाळला. यात श्रेयस अय्यरने आयपीएलमधील त्याचं पहिलं शतक ठोकलं. त्याने 51 बॉलमध्ये 101 धावा केल्या. कर्णधाराच्या या निर्भीड फलंदाजीमुळे पंजाब किंग्सने 19 व्या ओव्हरपूर्वीच लक्ष्य गाठले आणि ७ गडी राखून एकतर्फी विजय नोंदवला.
पंजाब किंग्सने ग्रुप स्टेजचा शेवटचा सामना खेळून त्यांच्या खात्यात 15 पॉईंट्स जोडले आहेत. आयपीएल प्लेऑफमध्ये आतापर्यंत तीन संघांनी क्वालिफाय केलं असून त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 18 पॉईंट्स आहेत. आता प्लेऑफमध्ये चौथ स्थान मिळवण्यासाठी पंजाब किंग्सला रविवारी होणाऱ्या दोन सामन्यांवर अवलंबून रहावं लागेल.
पंजाब किंग्सला आधी प्रार्थना करावी लागेल की मुंबई इंडियन्स राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करेल. कारण राजस्थान रॉयल्सकडे सध्या 14 पॉईंट्स असून त्यांचा एकच सामना शिल्लक आहे. जर राजस्थानने हा सामना त्यांनी जिंकला तर ते प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करतील. तर पंजाब किंग्स स्पर्धेतून बाहेर होतील. तसेच जर मुंबई इंडियन्सने सामन्यात विजय मिळवला तर पंजाब किंग्सछे प्लेऑफमध्ये चौथ स्थान मिळवण्याचं आव्हान कायम राहील.
पंजाब किंग्स बाहेर होण्यापूर्वी झाल्याने पंजाब किंग्सने दिल्ली कॅपिटल्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झाला आहे. रविवारी ईडन गार्डन्सवर केकेआर आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. शनिवारी पंजाबने मिळवलेल्या विजयामुळे दिल्ली कॅपिटल्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर पडली आहे. पंजाबप्रमाणेच कोलकाताही 15 गुणांपर्यंत पोहोचेल. अशा परिस्थितीत, निर्णय नेट रन रेट (एनआरआर) च्या आधारावर घेतला जाईल.
सध्या, पंजाब किंग्सचा नेट रन रेट +0.309 आहे, जो कोलकाता नाईट रायडर्सच्या +0.011 पेक्षा चांगला आहे. याचा अर्थ असा की, जरी केकेआरने सामना जिंकला तरी, पंजाबला मागे टाकण्यासाठी त्यांना मोठ्या फरकाने जिंकावे लागेल. जरी केकेआरने माफक फरकाने विजय मिळवला तरी, पंजाब किंग्स त्यांच्या उत्तम रन रेटच्या आधारावर अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवेल आणि प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होईल.