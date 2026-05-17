/IPL 2026 : प्लेऑफच्या शर्यतीत आता मोठा ट्विस्ट, 2 सामने जिंकून 15 पॉईंट्स मिळवू शकते KKR, कोणाचा पत्ता होणार कट? पाहा समीकरण

KKR VS GT : कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात झालेला सामना हा केकेआरने 29 धावांनी जिंकला. त्यांच्या विजयानंतर प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. केकेआरचं प्लेऑफमधील आव्हान सुद्धा कायम राहील असून प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं समीकरण बदललं आहे.
KKR VS GT : आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (KKR VS GT) यांच्यात कोलकाताच्या ईडन गार्डनवर सामना पार पडला. या सामन्यात केकेआरने गुजरातला तब्बल 29 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासोबतच कोलकाता नाईट रायडर्स स्पर्धेतून बाहेर होण्यापासून वाचली आहे. तसेच त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान सुद्धा कायम आहे. हा सामना केकेआरसाठी अनेक बाजुंनी महत्वाचा ठरला. यात केकेआरचा स्टार क्रिकेटर सुनील नरेन त्याचा 200 वा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरला तर केकेआरचा हा होम ग्राउंड असलेल्या ईडन गार्डनवर त्यांचा 100 वा आयपीएल सामना होता. आता इतर संघांसह केकेआर सुद्धा प्लेऑफचं तिकीट मिळवू शकतो असं समीकरण निर्माण झालेलं आहे.
गुजरात टायटन्स विरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर केकेआरचे पॉईंट्स टेबलमध्ये 12 सामन्यात 11 पॉईंट्स झालेत. केकेआरने आतपर्यंत 5 सामन्यात विजय मिळवला आहे. प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी केकेआरला त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. असं झाल्यास केकेआर अधिकतर 15 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकेल. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स या दोघांचे प्रत्येकी 16-16 पॉईंट्स आहेत. त्यामुळे कोलकाता नाईट रायडर्स आता तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानावर फिनिश करण्यासाठी सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स सारख्या संघांसोबत स्पर्धा करत आहे.
कोलकाता नाईट रायडर्सला फक्त 15 पॉईंट्स मिळवणं पुरेसं ठरणार नाही कारण त्यांचं प्लेऑफमध्ये जाणं हे दुसऱ्या संघांच्या परफॉर्मन्सवर सुद्धा अवलंबून असणार आहे. केकेआरला जर प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करायचं असेल तर खालीलपैकी चार समीकरणापैकी कमीतकमी दोन समीकरण होणं गरजेचं आहे.
कोलकाता संघाची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची वाट तेव्हा मोकळी होईल जेव्हा 14 पॉईंट्सवर असणारा सनरायजर्स हैदराबाद संघ दोन सामन्यात पराभूत होईल. १३ पॉईंट्सवर असणारा पंजाब किंग्सचा संघ त्यांचे दोनपैकी एक तरी सामना गमावले. १२ पॉईंट्सवर असणारी राजस्थान रॉयल्स उर्वरित तीन सामन्यांपैकी कमीत कमी दोन सामन्यात पराभूत होईल. 12 पॉईंट्सवर असलेली चेन्नई सुपरकिंग्स त्यांचे उर्वरित दोन सामन्यांपैकी एक सामन्यात पराभूत होईल.
गुजरात टायटन्सवर 29 धावांनी विजय मिळवल्यामुळे केकेआरचा नेट रन रेटमध्ये थोडी सुधारणा झाली आहे. मात्र अजूनही त्यांचा नेट रन रेट हा -0.040 असा आहे. केकेआर समोर मोठी अडचण आहे कारण त्याच्या सोबत पंजाब किंग्स (+0.355) आणि सनरायजर्स हैदराबाद (+0.331) यांचा नेट रन रेट हा खूप चांगला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की जरी पॉईंट्स सारखे असले तरी केकेआर नेट रन रेटच्या बाबतीत मागे पडू शकते. त्यामुळे केकेआरला फक्त त्यांचे शेवटचे दोन सामने जिंकायचे नाहीत तर त्यांना विरुद्ध संघावर मोठ्या अंतराने विजय सुद्धा मिळवावा लागेल, जेणेकरून त्यांचा नेट रन रेट हा इतर संघांच्या तुलनेत चांगला होऊ शकेल.