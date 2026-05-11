/IPL 2026 Playoffs : मुंबई इंडियन्सचं आव्हान संपुष्टात, प्लेऑफचे 4 संघ जवळपास निश्चित, पाहा पॉईंट्स टेबलचं गणित

IPL 2026 Playoffs : रविवारी खेळवण्यात आलेल्या डबल हेडर सामन्यानंतर आता मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स या दोघांचं प्लेऑफमधील आव्हान आता संपुष्टात आलंय. तसेच आयपीएल पॉईंट्स टेबलची स्थिती पाहता प्लेऑफचे 4 संघ जवळपास निश्चित झालेत.
IPL 2026 Playoffs : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या प्लेऑफमधील शर्यतीतून आता दोन संघ बाहेर पडले आहेत. रविवारी खेळवण्यात आलेल्या डबल हेडर सामन्यानंतर आता मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स या दोघांचं प्लेऑफमधील आव्हान आता संपुष्टात आलंय, चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने लखनऊला पराभूत करून तर आरसीबीने रविवारी मुंबई इंडियन्सला पराभूत केलं. रोमांचक सामन्यात आरसीबी 167 धावांचा पाठलाग करत होती, शेवटच्या ओव्हरमध्ये 2 विकेट राखून आरसीबीने आव्हान पूर्ण केलं आणि सामना जिंकला. त्यामुळे 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणारा संघ मुंबई इंडियन्स यंदा प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर पडला आहे. तर सोबतच लखनऊ सुपर जाएंट्स सुद्धा प्लेऑफमधील आव्हान संपुष्टात आलंय.
रविवारी रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रविवारी संध्याकाळी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना खेळवला गेला. या हायप्रेशर सामन्यात आरसीबी विरुद्ध शेवटच्या बॉलवर मिळालेल्या पराभवासह मुंबई संघाचं प्लेऑफमधील सेव्हन संपुष्ठात आलं. मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून 166 धावा केल्या आणि विजयासाठी 167 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान आरसीबीने 2 विकेट राखून पूर्ण केलं. मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाल्याने त्यांचं प्लेऑफच्या शर्यतीतील आव्हान आता संपुष्ठात आलं आहे.
मुंबई इंडियन्ससाठी हा पराभव एक खराब सीजनचा शेवट होता. मुंबईने आतापर्यंत 11 सामने खेळून यातील केवळ 3 सामने जिंकलेत. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात केवळ 6 पॉईंट्स आहेत. अशातच पुढील उर्वरित तीनही सामने त्यांनी जिंकले तरी सुद्धा मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी पात्र ठरणार नाही. मुंबई इंडियन्स सध्या नवव्या स्थानी आहेत.
ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या लखनऊ सुपर जाएंट्सची अवस्था ही मुंबई इंडियन्स पेक्षा सुद्धा खराब आहे. चेन्नई विरुद्ध मिळालेल्या पराभवाने लखनऊ संघाला प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर केलं. त्यांनी 11 सामने खेळून फक्त 3 विजय मिळवले आणि त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स आहेत. पुढील उर्वरित तीन सामने जिंकले तरी त्यांचे १२ पॉईंट्स होतील जे प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी पुरेसे नाहीत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 4 मध्ये आरसीबी, हैदराबाद आणि गुजरात या संघाचे 14 पॉईंट्स असून चौथ्या नंबरवर असलेल्या पंजाब किंग्सचे 13 पॉईंट्स आहेत.