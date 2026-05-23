IPL 2026 Playoff : क्वालीफायर 1 चे संघ ठरले! RCB चा सामना 'या' संघाशी, 255 धावा बनवून सुद्धा टॉप 2 मधून हैदरबादचा पत्ता कट

IPL 2026 Playoff : आयपीएल 2026 मध्ये 67 वा सामना राजीव गांधी स्टेडीयमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली आणि 4 विकेट गमावून 255 धावांचा डोंगर उभा केला. विजयासाठी आरसीबीला 256 धावांचे आव्हान मिळाले असताना हैदराबादच्या गोलंदाजी समोर 4 विकेट गमावून आरसीबीचा संघ केवळ 200 धावा करू शकला. ज्यामुळे हैदराबाद संघाचा 55 धावांनी विजय झाला. मात्र या विजयानंतर सुद्धा हैदराबादचा संघ क्वालिफायर 1 सामन्याच्या शर्यतीत मागे पडला, ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये ते आहे त्याच म्हणेज तिसऱ्या स्थानावरच राहिले. ज्यामुळे क्वालिफायर 1 सामना खेळण्याचं त्यांचं स्वप्न मोडलं.
सामन्यापूर्वी सनरायजर्स हैदराबादचा संघ हा पॉईंट्स टेबलमध्ये 16 पॉईंट्स सह तिसऱ्या स्थानी होता. ज्यामुळे त्यांना क्वालिफायर 1 मध्ये स्थान मिळवायचं होतं मात्र त्यासाठी हैदराबादला आरसीबी विरुद्ध त्यांचा या स्पर्धेतील शेवटचा सामनाच फक्त जिंकायचंच नव्हतं तर चांगल्या मार्जिनने आरसीबीला हरवायचं होतं. हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करून 255 धावांचा डोंगर उभा केला मात्र असं असूनही त्यांना आरसीबीला 165 किंवा त्याच्याहून कमी धावांवर रोखायचं होतं. मात्र तसं झालं नाही आणि आरसीबी २०० धावांपर्यंत पोहोचली. ज्यामुळे हैदराबाद आणि आरसीबी यांचे सारखे पॉईंट्स असून सुद्धा नेट रन रेटमध्ये आरसीबीने बाजी मारल्याने ते पॉईंट्स टेबलवर नंबर 1 वर लीग स्टेज फिनिश करू शकले. तर हैदराबाद संघाला मात्र तिसऱ्या स्थानावरच समाधान मानावं लागलं. ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 किंवा 2 वर फिनिश करून क्वालिफायर १ मध्ये जाण्याचं स्वप्न मात्र भंगलं.
सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 2 च्या शर्यतीतून बाहेर पडल्याने आता क्वालिफायर 1 चं चित्र स्पष्ट झालंय. ज्यात टॉप 1 वर असणारा आरसीबी संघ तर टॉप 2 वर असणारा गुजरात टायटन्सचा संघ क्वालिफाय झालाय. ज्यामुळे आता येत्या 26 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना होईल. पॉईंट्स टेबल पाहिला तर आरसीबी 18 पॉईंट्स आणि +0.783 नेट रन रेट सह पहिल्या स्थानी आहेत. यात आरसीबीने लीग स्टेजमध्ये 14 पैकी 9 सामने जिंकलेत. तर दुसऱ्या स्थानी असलेल्या गुजरातने 14 पैकी 9 सामाने जिंकले असून त्यांचे 18 पॉईंट्स आणि +0.695 नेट रन रेट इतका आहे.
राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर आरसीबी विरुद्ध सामना जिंकून सुद्धा हैदराबादचा संघ हा टॉप 2 मध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. ज्यामुळे त्यांना आता एलिमिनेटर सामना खेळावा लागेल. एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत होणारा संघ थेट स्पर्धेतून बाहेर पडतो. तसेच पुढे फायनलला पोहोचण्यासाठी त्यांना क्वालिफायर १ सामन्यात पराभूत झालेल्या संघाच्या विरुद्ध क्वालिफायर 2 सामना खेळावा लागतो. क्वालिफायर 2 सामन्याचा विजेता संघ हा फायनल सामन्यात पोहोचतो.