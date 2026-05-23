/IPL Playoff Rules : सामना गमावूनही जिंकली RCB, आता फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी दोन संधी , कसं आहेत प्लेऑफचे नियम आणि वेळापत्रक?

IPL Playoff Rules and Time table : सनरायजर्स हैदराबाद आणि आरसीबी सामन्यात हैदराबादचा संघ विजयी झाला खरा मात्र क्वालिफायर 1 मध्ये पोहोचण्यासाठी जेवढा मोठा विजय अपेक्षित होता तेवढा मोठा विजय मिळू शकला नाही ज्यामुळे हैदराबादच्या संघाने हा सामना जिंकून सुद्धा पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या नंबरवर फिनिश केले. तेव्हा आयपीएलमध्ये लीग स्टेज येत्या काही दिवसात संपणार असून त्यानंतर प्लेऑफ सामन्यांना सुरुवात होईल. तेव्हा प्लेऑफ सामन्यात होणाऱ्या क्वालिफायर १, एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर २ सामन्यांचे नियम कसे असतात याविषयी जाणून घेऊयात.
IPL Playoff Rules and Time table : सनरायजर्स हैदराबाद आणि आरसीबी (SRH VS RCB) यांचा शुक्रवारी आयपीएल 2026 मधील लीग स्टेजचा शेवटचा सामना पार पडला. या सामन्यात हैदराबाद संघाने आरसीबीचा 55 धावांनी पराभव केला. मात्र हैदराबादला क्वालिफायर 1 मध्ये पोहोचण्यासाठी जेवढा मोठा विजय अपेक्षित होता तेवढा मोठा विजय मिळू शकला नाही ज्यामुळे हैदराबादच्या संघाने हा सामना जिंकून सुद्धा तिसऱ्या नंबरवर फिनिश केले, ज्यामुळे ते क्वालिफायर 1 साठी पात्र ठरू शकले नाहीत. तर आरसीबी हैदराबाद विरुद्ध सामना पराभूत होऊन सुद्धा खात्यात 18 पॉईंट्स आणि मजबूत नेट रन रेटमुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर राहून क्वालिफायर 1 साठी पात्र ठरली.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या टॉप 2 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स असे दोन संघ आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एकूण 14 पैकी 9-9 सामने जिंकलेत. त्यामुळे दोघांच्या खात्यात प्रत्येकी एकूण 18 पॉईंट्स आहेत. मात्र आरसीबी संघाचा नेट रन रेट हा +0.783 तर गुजरात टायटन्सचा नेट रन रेट हा +0.695 असा आहे. त्यामुळे क्वालिफायर 1 सामन्यासाठी हे दोन्ही संघ पात्र ठरले असून यांच्यात मंगळवार 26 मे रोजी क्वालिफायर 1 चा सामना हा धर्मशाला स्टेडियमवर पार पडेल.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये एकूण 10 संघांमध्ये 70 लीग स्टेज सामने खेळवले जातात ज्यात प्रत्येक संघ हा 14 सामने खेळतो. तर या 10 संघांमधून पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 4 वर असणारे संघ हे प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करतात. यापैकी टॉप 2 वर राहणाऱ्या संघांना क्वालिफायर 1 सामना खेळण्याची संधी मिळते. याची विशेष गोष्ट अशी की क्वालिफायर 1 सामना जिंकणारा संघ हा थेट फायनलमध्ये पोहोचतो तर पराभूत होणाऱ्या संघाला फायनलमध्ये जाण्यासाठी अजून अल्क संधी मिळते. क्वालिफायर 1 च्या पराभूत संघाला क्वालिफायर 2 सामना खेळता येतो. तर त्याउलट पॉईंट्स टेबलनढे टॉप 3 आणि 4 वर फिनिश करणारे संघ हे एलिमिनेटर सामन्यासाठी क्वालिफाय होतात. एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत होणारा संघ हा थेट स्पर्धेतून बाहेर पडतो. तर एलिमिनेटर सामना जिंकणारा संघ हा क्वालिफायर 2 मध्ये क्वालिफायर 1 च्या पराभूत संघासोबत सामना खेळतो. या क्वालिफायर 2 मध्ये विजयी होणारा संघ हा थेट फायनलचं तिकीट मिळतं. फायनलमध्ये खेळणाऱ्या दोन संघांपैकी विजयी होणारा संघ हा आयपीएल टायटलचा विजेता ठरतो.
क्वालिफायर 1 : 26 मे 2026 - मंगळवार - धर्मशाला स्टेडियम - ( रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स )
एलिमिनेटर : 27 मे 2026 - बुधवार - महाराज यादवेंद्र सिंह स्टेडियम - (सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध संघ निश्चित होणे बाकी )
क्वालिफायर 2 : 29 मे 2026 - शुक्रवार - महाराज यादवेंद्र सिंह स्टेडियम
फायनल : 31 मे 2026 - रविवार - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद