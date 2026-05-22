/IPL 2026 Playoff Senario : नंबर 1 च्या स्थानासाठी चुरस, एवढा मोठा विजय झाल्यास RCB ला मागे टाकेल हैदराबाद, मिळेल पहिल्या क्वालिफायरचं तिकिट

IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 च्या लीग स्टेज फेरी आता काही दिवसातच संपणार आहे. आतापर्यंत तीन संघांनी प्लेऑफसाठी क्वालिफाय केलं असून आता फक्त एका जागेसाठी तब्बल 4 संघ शर्यतीत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायजर्स हैदराबाद हे तीन संघ क्रमवारीनुसार प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालेत. तर दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स हे प्लेऑफमध्ये चौथ्या स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. शुक्रवारी लीग स्टेजमधील एक महत्वाचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. 22 मे रोजी होणाऱ्या या सामन्यातून प्लेऑफच्या नंबर 1 वर फिनिश करून कोण पहिल्या क्वालिफायर सामन्याचं तिकीट जिंकणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
शुक्रवारी हैदराबादच्या उप्पल स्टेडियममध्ये आयपीएल 2026 मधील 67 वा सामना आरसीबी विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. सध्या आरसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये 13 पैकी 9 सामने जिंकून 18 पॉईंट्स सह नंबर १वर आहे. तर सनरायजर्स हैदराबादचा संघ हा 13 पैकी 8 सामने जिंकून 16 पॉईंट्स सह नंबर ३ वर प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालाय. मागच्या सामन्यात हैदराबादने मुंबई इंडियन्सचा दारुण पराभव करून प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलं होतं. हैदराबादचा संघ हा सध्या तिसऱ्या नंबर असला तरी सुद्धा ते नंबर 1 वर फिनिश करू शकतात.
सर्वात आधी सनरायजर्स हैदराबादला त्यांना 22 मे रोजी आरसीबी विरुद्ध होणारा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. पण फक्त विजयाने त्यांना पहिलं स्थान मिळणार नाहीये तर त्यांना नेट रन रेटने सुद्धा आरसीबीची बरोबरी करावी लागेल. सनरायजर्स हैदराबादला तेवढा मोठा विजय हवाय जेवढा गुजरात टायटन्सने गुरुवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मिळवला होता. नेट रन रेटचं गणित सांगतं की जर हैदराबाद प्रथम फलंदाजी करते तर त्यांना 87 ते 89 धावांनी आरसीबीवर विजय मिळवावा लागेल. यामुळेच ते आरसीबीला नेट रन रेटने मागे सोडतील. जर सनरायजर्स हैदराबाद पराभूत झाली तर मात्र बंगळुरू नंबर 1 वर राहील.
सनरायजर्स हैदराबादने 180 धावा केल्या तर त्यांना कमीत कमी 87 धावांनी विजय मिळवावा लागेल. जर संघ 200 धावा करतो तरी तेवढ्याच अंतराने त्यांना विजय मिळवावा लागेल. ज्यामुळे ते आरसीबीच्याही पुढे जातील. जर त्यांनी 220 धावा केल्या तर 88 धावांनी त्यांना आरसीबीवर विजय मिळवावा लागेल. जर सनरायजर्स हैदराबादच्या फलंदाजांनी 240 धावा केल्या तर त्यांना 89 धावांनी विजय मिळवावा लागेल.
जर सनरायजर्स हैदराबाद संघाने आधी गोलंदाजी केली तर त्यांना कोणतंही टार्गेट 11 ते 11.1ओव्हरपर्यंत पूर्ण करावं लागेल. जर समजा सनरायजर्स हैदराबादला 121, 141 किंवा 161 धावांचे लक्ष मिळालं तर त्यांना हे लक्ष 11.1 ओव्हरमध्ये पूर्ण करावं लागेल. तसेच जर हैदराबादला आरसीबीकडून विजयासाठी 181 धावांचे टार्गेट मिळत तर त्यांना हे टार्गेट 11 ओव्हरमध्ये पूर्ण करावं लागेल. जर याहून जास्त विजयासाठीचं टार्गेट मिळालं तर त्यांना याहून कमी ओव्हर्समध्ये टार्गेट पूर्ण करावं लागेल.