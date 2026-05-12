/IPL 2026 Points Table : दिल्लीच्या विजयामुळे अधिक रोमांचक झाली प्लेऑफची शर्यत, चौथ्या पराभवामुळे पंजाबला धोका, पाहा संपूर्ण समीकरण

IPL 2026 Points Table : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर आता प्लेऑफची शर्यत अधिक रोमांचक झालेली आहे. तेव्हा प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी कोणते संघ शर्यतीत आहेत आणि कोणता संघ कोणत्या क्रमांकावर आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 चा (IPL 2026) 55 वा सामना हा सोमवारी धर्मशाला स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (PBKS VS DC) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात अक्षर पटेल आणि डेव्हिड मिलरच्या अर्धशतकीय खेळीवर दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सला 3 विकेटने हरवलं. आता दिल्ली कॅपिटल्सने 12 सामन्यांपैकी 5 सामन्यात विजय मिळवला ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात 10 पॉईंट्स झाले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ त्यामुळे अजूनही प्लेऑफच्या रेसमध्ये कायम असून पंजाब किंग्सला मात्र लागोपाठ चार सामन्यांमध्ये पराभव मिळाला. पंजाब किंग्सचे (Panjab Kings) अजून तीन सामने शिल्लक आहेत, त्यामुळे पंजाब आता अधिकतर 19 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकते, मात्र असं झालं तरी ते टॉपवर फिनिश करू शकत नाहीत. यापुढे पंजाब किंग्सचा संघ उर्वरित तीन सामन्यातील एक सामना जरी हरला तरी त्यांचे प्लेऑफमध्ये जाण्याचे चान्सेस कमी होतील आणि त्यांना जबरदस्त झटका बसेल.
दिल्ली कॅपिटल्सने 6 बॉल राखून विजयासाठी दिलेलं 211 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. या विजयासोबतच दिल्ली पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानावर आहे. तर पंजाब किंग्स अजूनही चौथ्या स्थानावर आहे. पंजाब किंग्सचे अजून तीन सामने शिल्लक आहेत, त्यामुळे आता पंजाबला प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी उर्वरित सर्व सामने जिंकावे लागतील. तर दिल्ली कॅपिटल्स सुद्धा 14 पॉईंट्सने प्लेऑफच्या रेसमध्ये आपलं आव्हान कायम ठेऊन आहे. मात्र असं असलं तरी दिल्ली प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होईल याची शक्यता कमी आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू 14 पॉईंट्स सोबत पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर तर सनरायजर्स हैद्राबाद आणि गुजरात टायटन्स या संघांमध्ये सुद्धा प्रत्येकी 14-14 पॉईंट्स आहेत आणि ते क्रमवारीनुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी आठ संघ शर्यतीत असून मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स त्यांच्या खराब परफॉर्मन्समुळे प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर गेले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्स १२ पॉईंट्स सह पाचव्या स्थानी असून राजस्थान रॉयल्स सुद्धा त्याच पॉईंट्सने सहाव्या स्थानावर आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सने सोमवारी टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी धर्मशाला स्टेडियमवर पंजाब किंग्सने जबरदस्त कामगिरी करून 5 विकेट गमावून 210 धावा केल्या. तर विजयासाठी देखील 211 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्यात दिल्लीला यश आलं आणि 6 बॉल आणि 3 विकेट राखून त्यांनी ते पूर्ण केलं. धर्मशाला स्टेडियमवर यापूर्वी कोणत्याही संघाने 200 पेक्षा जास्त टार्गेट पूर्ण केलं नव्हतं, मात्र दिल्ली कॅपिटल्सने ते करून दाखवलं.